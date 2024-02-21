جوانان شهریار با مشارکت در انتخابات هجمه های دشمن را بی اثر کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فاتحی نژاد صبح چهارشنبه در همایش روز جوان اظهار کرد: حضور پررنگ و معنادار مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشانه و مقدمه حضور حداکثری مردم در انتخابات ۱۱ اسفند است.

وی با تاکید بر نگاه حضرت امام خمینی ره به انقلاب که باعث رشد و تعالی انقلاب اسلامی شد افزود: امروز شاهد حضور و نقش آفرینی جوانان در حوزه‌های مختلف هستیم و افتخارات بسیار بزرگی را به همت جوانان کسب کرده ایم.

رئیس حوزه انتخابیه شهرستان‌های شهریار، ملارد و قدس بیان کرد: دشمن در تلاش است با ایجاد فضای یاس و ناامیدی بین جوانان آنها را نسبت به انقلاب دلسرد کند در مقابل این هجمه باید هوشمندانه عمل کرد و جوانان شهریار با مشارکت حداکثری در انتخابات هجمه‌های دشمن را بی اثر کنند.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری و نزدیک بودن به قله خاطرنشان کرد: ما نزدیک قله‌های انسانیت، معرفت و ظهور حضرت مهدی (عج) هستیم و شما جوانان باید به عنوان نام آوران، پهلوانان و مفاخر این شهرستان و استان و حتی کشوری روحیه مشارکت را در مردم تقویت کنید.

فرماندار شهرستان شهریار ادامه داد: با توجه به حیطه کاری تان، هر کدام از شما مخاطبی دارید، لذا باید از این ظرفیت جهت ترغیب و تشویق مردم به مشارکت حداکثری در انتخابات استفاده کنید، چرا که امروز وظیفه و تکلیف همه ما در جلب و دعوت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است.

فرماندار شهرستان شهریار اضافه کرد: با توجه به آمار بالای ثبت نام و مشارکت در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای می‌توان نتیجه گرفت فرهیختگان و نخبگان جامعه به این نتیجه رسیده اند، رفع همه مشکلات در پای صندوق‌های رأی است.