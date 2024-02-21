طرح ساماندهی حاشیه‌ شهر کرمان آغاز شد

به گزارش خبرنگارمهر، محمدمهدی فداکار، صبح چهارشنبه ۲ اسفندماه در مراسم آغاز طرح ساماندهی حاشیه شهر کرمان که با حضور امام جمعه کرمان وجمعی از مسئولین در محل دهیاری روستای سعیدی آغاز شد افزود: حدود ۳۰ هزار نفر در مناطق حاشیه شهر کرمان سکونت دارند که حداکثر ظرفیت قانونی به کار گرفته شده تا مشکلات آنها با کمترین هزینه برطرف شود.
وی تصریح کرد: حل مشکل حاشیه شهرکرمان از مدتها قبل مطرح بوده و علاوه بر خواست هزاران نفر از ساکنان این مناطق، دغدغه مسئولان استان نیز قرار داشته است.
وی بیان کرد: جلسات مستمر و مفصلی با هماهنگی تمام دستگاهها اعم از اجرایی، قضائی و خدماترسان برگزار و طراحیهایی نیز ارائه شد.
استاندار کرمان افزود: مالکیتها، زیرساختها، انشعابات و مهندسی حاشیه شهر دچار بهمریختگی است که در طرح ساماندهی برای همه آنها تصمیمگیری شده است.
فداکار، ادامه داد: الحاقهایی به محدوده باید صورت میگرفت که در منطقه سعیدی ۴۳ هکتار است و بیش از ۶ هزار نفر جمعیت دارد.
وی خاطرنشان کرد: اولین قدم در حوزه زیرساختی منطقه سعیدی با لولهکشی گاز آغاز شد و به دنبال آن آب و دیگر خدمات ارائه میشود.
استاندار کرمان با اعلام اجرای طرح ساماندهی در تمام مناطق حاشیهنشین کرمان، دلیل انتخاب منطقه سعیدی در شروع بهکار ساماندهی را، وسعت کم و اصلاحات احتمالی عنوان کرد.
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