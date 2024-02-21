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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۱۰

استعفای شهردار آذرشهر/ سرپرست جدید انتخاب شد

استعفای شهردار آذرشهر/ سرپرست جدید انتخاب شد

تبریز- با استعفای میثم مقدم شهردار آذرشهر، محمد رضا الهامی بعنوان سرپرست جدید انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم مقدم با ارسال نامه به شورای اسلامی آذرشهر درخواست استعفا کرده بود، که پس از بحث و بررسی در این خصوص، سرانجام شورای اسلامی آذرشهر با استعفای وی موافقت کرد و در هیئت تطبیق شهرستان این مصوبه شورای اسلامی آذرشهر در خصوص استعفای میثم مقدم پذیرفته شد هنوز از علت و انگیزه‌ی این استعفا اطلاعاتی در دسترس نیست.

پس از دستگیری شهردار و برخی اعضای شورای شهر آذرشهر در سال ۱۳۹۹ به اتهام فساد مالی، میثم مقدم در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ بعنوان شهردار آذرشهر معارفه شد. وی فردی متعهد، توانمند و انقلابی بود و مجموعه ورشکسته شهرداری را با ۱۱ میلیارد تومان بدهی تحویل گرفت و در طول سه سال مدیریتش توانست این مجموعه ورشکسته را به یک شهرداری پویا و کارآمد تبدیل کرده و در قانونمداری و اقتدار مدیریتی زبانزد خاص و عام بود.

ایجاد پروژه‌های متعدد عمرانی، نهضت مسیرگشایی مخصوصاً در بافت فرسوده شهری ، آسفالت معابر ، ایجاد پروژه‌های متعدد عمرانی و همچنین با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب با رویکرد فساد ستیزی ، و با ایجاد اتوماسیون اداری و سیستم GIS اقدامات مؤثری مبارزه با فساد اداری و سالم سازی محیط اداری انجام داد.

پس از استعفای او، شورای اسلامی آذرشهر محمد رضا الهامی را بعنوان سرپرست جدید انتخاب کردند.

کد مطلب 6033509

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