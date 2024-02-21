به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا معتمدنیا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی ظهر چهارشنبه در ابتدای این جلسه ضمن ارائه گزارشی در خصوص عملکرد سازمان اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی دارای حدوداً ۳۹ هزار عضو مهندس در رشته‌های هفتگانه می‌باشد که از این تعداد ۱۵ هزار عضو دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی می‌باشند و رسیدگی به مسائل آنها یکی از دغدغه‌های اساسی اعضای هیئت مدیره سازمان است که انتظار داریم با همکاری مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان و معاونانشان مورد حل و فصل قرار گیرد.

معتمدنیا همچنین از مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی درخواست کرد تا مساعدت نموده و زمینی برای اعضای این سازمان جهت احداث مسکن اختصاص داده شود.

در ادامه این جلسه هر یک از اعضای هیئت مدیره و بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی به بیان نقطه نظرات خود پیرامون مسائل این سازمان و اعضای آن در زمینه ارجاع کار، تعرفه‌ها، تعارض منافع،اصلاح قوانین و مقررات، امورات مجریان، ضرورت رعایت قوانین ایمنی و HSE در ساخت و سازها و…پرداختند.

در ادامه سید احمد موسوی مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی نیز ضمن استماع نظرات حاضرین در جلسه اظهار داشت: از رئیس و اعضای هیئت مدیره این سازمان قدردانی می‌کنم که این چنین نسبت به مسائل مهندسان عضو سازمان حساس هستند و بنده نیز همین جا اعلام می‌کنم که اینجانب به همراه معاونین در راستای رسیدگی به موارد مطرح شده با هیئت مدیره سازمان همکاری‌های لازم را در راستای منافع مهندسین انجام خواهیم داد.

گفتنی است در این دیدار بابک نجفیان، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی نیز حضور داشته و به بیان نقطه نظرات خود پرداخت.