به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد که مسکو و کاراکاس توافق کرده اند تا همکاریهای خود در حوزه تولید نفت و استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای را افزایش دهند.
وی تاکید کرد این توافق به افزایش ثبات اقتصادی و بهبود توانمندیهای فنی دو کشور منجر خواهد شد.
این مقام روس در دیدار با همتای ونزوئلایی خود گفت: ما تمرکز ویژه ای را روی افزایش مبادلات تجاری و بهبود مناسبات اقتصادی دو کشور خواهیم داشت. به اعتقاد ما کمیته بین دولتی روسیه و ونزوئلا نقش مهمی را در این مسیر ایفا میکند.
این دیپلمات روسی ادامه داد: هجدهمین نشست این کمیته در ماه اکتبر سال گذشته برگزار شد و در قالب آن دو کشور حوزههای بسیار خوبی را برای گسترش همکاریهای خود تدوین کردند که از جمله آنها میتوان به همکاری در تولید نفت از میادین نفتی ونزوئلا و توسعه میادین گازی، حوزه کشاورزی، دارویی، و پزشکی به همراه فعالیتهای فضایی، همکاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین نوآوری اشارهکرد.
لاوروف تاکید کرد: استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای که ما امروز درباره آن گفتوگو کردیم، نیز به نظر پر سود میآید.
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