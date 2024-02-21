مشارکت قوی در انتخابات تبلور وحدت و قدرت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله گزارش‌های مرتبط با لزوم حضور حداکثری در عرصه انتخابات، خصوصاً دو انتخابات مهم ۱۱ اسفند ماه امسال، گفت‌وگوهایی با اساتید دانشگاه و نخبگان استان انجام داده‌ایم.

نا امیدسازی دشمنان یکی از دلایل مهم حضور حداکثری در انتخابات است

دانشیار رشته اگرواکولوژی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان در این زمینه گفت: همگان می‌دانند نظام جمهوری بر اساس رأی مردم شکل گرفته و تمام ارکان و اساس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا کنون با همه پرسی و انتخابات بر اساس اعتمادی که امام راحل (ره) به مردم داشتند صورت گرفته و همگان می‌دانند که تک تک مردم ایران اسلامی در آینده سرنوشت خود و کشور سهیم هستند.

عیسی پیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: قانون اساسی کشور بعد از تصویب در مجلس خبرگان تصمیم نهایی آن به رأی عمومی گذاشته شد و مورد تأیید مردم قرار گرفت، سایر قوای کشور مانند قوه مقننه، مجریه و مجلس خبرگان نیز برای تعیین رهبر و شوراها و در مجموع تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران با نظر مردم شکل گرفته و می‌گیرد، بنابراین چون اساس نظام با رأی مردم است، وظیفه حضور در انتخابات با انتخابی اصلح را بر عهده داریم.

وی ادامه داد: در موقعیت حساس زمانی قرار داریم، چرا که تمام قدرت‌ها و بلوک‌های جهان اعتقاد دارند هر کس بتواند جایگاه خود را در این چند سال، پیدا کند، از دیگران جلوتر است، بنابراین وظیفه داریم از این کاروان عقب نمانیم و در این نظم نوینی که در آینده قرار است شکل بگیرد، جایگاه ایران را در بالاترین سطح قرار دهیم و این جز با حضور مردم در صحنه خصوصاً انتخابات، ممکن نیست.

دانشیار رشته اگرواکولوژی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان اظهار کرد: یکی دیگر از دلایل حضور در عرصه‌های سیاسی و حماسی مثل انتخابات، ناامیدسازی دشمنان است، چرا که استکبار جهانی و مزدورانش، برای دلسردی مردم نسبت به نظام و انقلاب، از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی کرده اما ملت ایران هر مشکلی هم داشته باشد، آن را در درون خود حل می‌کند و با حضور پررنگ و پرشور خود در این عرصه سیاسی مهم، دشمن را همچون همیشه ناکام خواهد گذاشت.

وی بیان کرد: ممکن است برخی مسائل مطرح شود که با وجود پیشرفت‌های روزافزونی که داریم اما مشکلات اقتصادی مانند نرخ تورم، مسکن، اشتغال و بیکاری در جامعه وجود دارد، بنابراین شاید برخی فکر کنند که چون این مشکلات قابل حل نیست، ضرورتی برای حضور در انتخابات وجود ندارد، اما در واقع باید به خاطر همین دلایل و مشکلات حضور پررنگ‌تر در صحنه داشته و مشارکت کنیم، چون خواهان حل این مسائل هستیم و از آنجایی که راهکار حل مشکلات در دست مردم است اگر تحول را با انتخابات خوب و کارآمد رقم بزنیم موفق خواهیم بود.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، واژه‌ای به نام قهر با انتخابات معنا ندارد، بلکه باید برای احقاق حقوق خود، با حضور حداکثری در عرصه حاضر و افرادی را انتخاب کنیم که با بینش و کارآمدی، تعهد و دلسوزی به دنبال حل معضلات و مشکلات باشند.

پیری گفت: در کنار مشکلات، پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه‌های مختلف کشور داریم و با توجه به اینکه یکی از مشکلات اساسی ما مسائل اقتصادی است، باید برای حل مشکلات همراه و همگام با مسؤولان اقدام کنیم.

دانشیار رشته اگرواکولوژی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان افزود: نخبگان در طول تاریخ، نقش مؤثری در تحولات جوامع داشته‌اند، چرا که نقش هدایت گری در عرصه‌های مختلف را برعهده دارند، در این راستا امامین انقلاب، بهترین نخبه و الگو هستند، بنابراین در تحولات اجتماعی و مسائل روز نیاز به ورود نخبگان و ایفای نقش شتاب دهندگی آنان داریم تا امید آفرینی بین مردم ترویج یابد و در انتخابات ۱۱ اسفند ماه جاری در سرنوشت خود اثرگذار باشند.

وی بیان کرد: دلسوز بودن، کارآمدی و تخصص در کمیسیون‌های مجلس، تعهد، خود را فدای منافع مردم و کشور کردن و خداترس بودن از ویژگی‌ها و معیارهای انتخاب نماینده اصلح به شمار می‌رود.

حضور حداکثری مردم در صحنه می‌تواند برای نظام قدرت افزایی داشته باشد



استادیار رشته مدیریت دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان با بیان اینکه همگان باید ۱۱ اسفند پای صندوق‌های رأی حرکت انقلابی خود را برای نظام جمهوری اسلامی ایران نشان دهیم، گفت: رهبر معظم انقلاب انتخابات را نشان دهنده پویایی یک جامعه و زمینه ساز تحول می‌دانند، از آنجایی که خروجی انتخابات زمینه پیشرفت در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است اگر خواهان پیشرفت هستیم، زمینه سازی آن در مشارکت انتخابات و تحول آفرینی بوده، بنابراین باید با حضور خود به عنوان یک عامل قدرت افزا عمل کنیم.

رضا نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ادامه داد: منحصر به فردترین بُعدی که می‌تواند برای نظام قدرت افزایی داشته باشد حضور حداکثری مردم در صحنه است، مشارکت قوی تبلور وحدت و قدرت ملی بوده و این کلید واژه‌ها امنیت ملی را به دنبال دارد.

استادیار رشته مدیریت ادامه داد: هیچ سیستم و جامعه‌ای نیست که چالش و مشکلی نداشته باشد، اگر دنبال پیشرفت هستیم باید چالش‌ها و مسائل را حل کنیم، حل مسائل در گرو ایجاد تحول و نوآوری است.

وی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی از انتخابات به عنوان عرصه تحول آفرین یاد می‌کنند، بنابراین مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف وجود دارد، با حضور مؤثر و اثرگذار مردم حل و فصل می‌شود.

نوروزی افزود: یکی از آسیب‌هایی که میزان مشارکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد، عملکرد و کارکرد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است که وعده‌های غیر عملی می‌دهند و عملکردشان در حوزه تخصصی مجلس آن طور که باید نیست بویژه در بحث انتصابات که چالش‌هایی در این حوزه پررنگ‌تر به چشم می‌آید، نمایندگان نباید به این موضوعات ورود کنند.

استاد یار رشته مدیریت دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان گفت: نخبگان و اساتید دانشگاهی ارتباط بیشتری با جامعه جوان دارند و می‌توانند به حضور پررنگ آنان در عرصه انتخابات رونق دهند چرا که حضور و مشارکت این قشر از جامعه حائز اهمیت بوده، بنابراین اساتید دانشگاه به این علت که گروه مرجع جامعه و مورد اعتماد و وثوق جامعه بویژه جوانان هستند، می‌توانند به عنوان منبع خوراک در این عرصه ایفای نقش کنند.

وی تاکید کرد: حضور حداکثری و اثربخش ۲ مقوله مهم در انتخابات به شمار می‌رود، انتخاب آگاهانه و پرداختن به معیارهای اصلح از مسیر یک شخص دانشگاهی اثرگذارتر و به تراز انقلاب اسلامی نزدیک‌تر خواهد بود.

نوروزی اظهار کرد: نماینده اصلح باید توان پاسخگویی به عملکرد و چالش‌ها را داشته باشد چرا که قانون تصویب کرده و باید در تبعیت از قانون هم نفر اول باشد، انتظاراتی که نظام و مردم از وی دارند را پاسخ دهد، با اخلاق و متعهد باشد و امانت‌دار و وفای به عهد را سرلوحه کار قرار دهد.

وی تاکید کرد: هرچه میزان پاسخگویی یک نماینده بیشتر باشد رضایت شهروندان نیز افزایش پیدا می‌کند و این امر اعتماد عمومی جامعه را به دنبال دارد، اعتماد عمومی یک سرمایه اجتماعی قوی بوده و می‌تواند در تحقق چشم انداز نظام و انقلاب اثربخش باشد و دشمنان را نسبت به نظام و انقلاب در موضع منفعلانه قرار دهد.

رأی دادن یک حق و یک ضرورت است

استادیار رشته فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان نیز در این خصوص، گفت: رأی دادن یک حق و یک ضرورت است، اگر جمهوری اسلامی ایران را با سایر نقاط دنیا مقایسه کنیم، با توجه به ظرفیت‌های بالقوه، بالفعل و خاک با ارزش این کشور و وجود معادن، موقعیت و سایر موارد برتری‌هایی دارد.

حمید شیخ ویسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: با توجه به انباشت سرمایه در خاک کشور ایران، هجمه‌هایی به آن از سوی سایر نقاط وارد است، این نشان می‌دهد حضور مردم به عنوان صاحبان اصلی این ثروت عظیم در انتخاباتی که سرنوشت تعیین می‌کند اثرگذار است و پشتوانه محکمی برای نظام، ملت و دولت بوده تا این ثروت‌ها را برای آیندگان حفظ کند.

استادیار رشته فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور اظهار کرد: یکی از مشکلات بزرگ در سیستان و بلوچستان موضوع انگیزه و امید است، برخی با شعارهای تبلیغاتی پا در عرصه می‌گذارند که عملی شدن آنها امکان‌پذیر نیست و این امر موجب بی‌انگیزگی و ناامیدی در افراد جامعه بویژه قشر جوان می‌شود، بنابراین نباید کاندیداها وعده‌های غیر باور بدهند.

وی تاکید کرد: سیستان و بلوچستان ظرفیت‌های فراوانی دارد که باید از آنها بهره‌مند شد، معادن، دریا و مرز فرصت‌های منحصر به فردی هستند که در عمل هیچ استفاده مطلوبی از آنان نشده، باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه و پیشرفت این استان استفاده کرد.

شیخ ویسی بیان کرد: نمایندگان نباید در انتصابات دخالت کنند چرا که باید فردی برگزیده شود که با فرهنگ، شرایط و درد مردم این منطقه آشنا باشد، یک نماینده باید با خلاقیت و نگاه نوآورانه در توسعه سیستان و بلوچستان مؤثر باشد.

استادیار رشته فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف نخبگان انگیزه، امیدآفرینی و تشریح ضرورت شرکت و حضور حداکثری در انتخابات بویژه برای قشر جوان است.

وی ادامه داد: باید علل مشکلات را ریشه‌یابی کرد و به این باور برسیم که هیچ جای دنیا از نظر مشروعیت، مقبولیت، مردم و ثروت مانند ایران نمی‌شود؛ بنابراین باید به عنوان یک راهکار سیستم نظارتی مبتنی بر نخبگان و اساتید دلسوز تشکیل شود که بازخورد صحیحی داشته باشد.



حضور حداکثری در پای صندوق‌های رأی، اقتدار ایران و نظام جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان می‌کشد

مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان نیز گفت: شرکت در انتخابات متوجه منافع شخصی، حکومتی و برون حکومتی است، ما می‌خواهیم در این رابطه تصمیم برون حکومتی داشته باشیم و نگاه جامعه جهانی به انقلاب و نظام ما باشد؛ بنابراین تحقق این امر نیاز به حضور حداکثری مردم دارد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدباقر حیدری نسب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: حضور مردم اقتدار ایران و نظام جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان می‌کشد، در این رابطه با منافع درون حکومتی می‌دانیم آینده ما برای مدتی در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد چرا که نظارت بر اجراها را بر عهده دارند؛ بنابراین اگر انتخاب نامناسب باشد در عملکردها اثرگذار است.

مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان گفت: مردم باید اهمیت شرکت در انتخابات را به درستی بدانند، مشکلات اقتصادی، وعده‌های دروغین و بدعهدی‌ها در اثرگذاری انتخابات مؤثر است، نمایندگان نباید به دنبال منافع شخصی خود باشند؛ بلکه باید مردم را ملاک قرار دهند.

مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان ادامه داد: جامعه نخبگانی فرصت و تهدید است و نقش هدایتگری و راهنما را بر عهده دارد، باید رسالت خود را به درستی انجام و پاسخگوی عملکرد خود باشیم.

وی بیان کرد: مرجعیت فکری اساتید دانشگاه در امر انتخابات اثرگذار بوده، تعهد و تخصص بارزترین و دو بال برای رسیدن به هدف است که کمیسیون‌ها تخصصی پیش برود و خروجی آنها با نظر نخبگان همخوانی داشته باشد، این موارد از معیارهای مهم در انتخاب افراد اصلح به شمار می‌رود.

رسانه‌ها عملکرد نمایندگان را گزارش دهند

مسؤول دفتر هم اندیشی اساتید دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در بحث انتخابات و مشارکت چند کلید واژه وجود دارد که مهم‌ترین آن حق بودن انتخابات است که در مقابل آن کلید واژه تکلیف قرار دارد، هرجا حق باشد تکلیف برای افراد مطرح خواهد شد، برای رسیدن به حق و حقوق خود باید همگان تکلیف را به نحو شایسته انجام دهند.

عزیزاله اربابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: مقبولیت و مشروعیت کلید واژه دیگر است، مقبولیت در تمام عالم شاخصه مهم در هر حکومت به شمار می‌رود و در جمهوری اسلامی نیز مشروعیت به آن اضافه شده بنابراین حضور مردم در این عرصه تعیین کننده و اثرگذار است.

مسؤول دفتر هم‌اندیشی اساتید دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان ادامه داد: مواردی در کیفیت رأی اثرگذار است، عملکرد نمایندگان فعلی و مجلس باید برای مردم شفاف باشد اگر فرآیندها درست باشد اثرگذاری در انتخابات باشکوه است؛ اما اگر غیر این باشد دشمن مردم را از شرکت در انتخابات دلسرد و ناامید می‌کند، بنابراین باید سیستم گزارش دهی به مردم مطالبه شود.

وی تاکید کرد: رسانه‌ها عملکرد نمایندگان را گزارش دهند تا مردم از آن مطلع شوند که تأثیرگذاری یک نماینده به چه میزان بوده، نخبگانی هم که مردم را دعوت به شرکت در انتخابات می‌کنند باید روشنگری کرده تا مردم انتخاب اصلح داشته باشند، لازمه تحقق این امر پیگیری گزارشات نمایندگان است.

مسؤول دفتر هم اندیشی اساتید دانشگاه پیام نور بیان کرد: بیشترین سهم در انتخابات را نخبگان دارند که یا کاندیدا شده یا نقش هدایتگری آرا را بر عهده دارند، بنابراین اگر نخبگان به درستی عمل کنند مجلس و نمایندگان خوب با عملکرد مطلوب خواهیم داشت؛ اما در واقع نخبگان آنطور که باید نبوده و بخش عمده‌ای که منتخب شده گروهی خاص هستند که این امر به دلسردی مردم دامن می‌زند.

وی افزود: نماینده منتخب باید متعهد باشد و مطالبه‌گر حق و حقوق مردم، تنها به اطرافیان خود فکر نکند منافع ملت را مد نظر قرار دهد و مهارت داشته باشد.

دشمنان در رأس آنان آمریکا به فکر منافع ما نیستند

استادیار رشته معماری دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان، گفت: نظام اجتماعی از تک تک افراد جامعه شکل می‌گیرد، انسان‌ها ذاتاً یکسری خصوصیات و ویژگی‌های رفتاری خاص دارند که حس تعلق یکی از آنها بوده و با رأی دادن حس تعلق خود را تقویت کنیم مهم است.

حسن مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: ایران از دیرباز جامعه‌ای اجتماعی بوده و مردم حتی برای حل مشکلات خانوادگی خود با یکدیگر مشورت کرده و اجتماع شکل می‌دهند، بنابراین روحیه مشارکت در این مردم وجود دارد و در عرصه انتخابات نیز افرادی که موافق و مخالف این قوانین هستند هم حس می‌کنند اثرگذار بوده و شرکت در انتخابات را برای خود یک ضرورت می‌دانند.

وی ادامه داد: کشور ایران ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه معادن، دریا و مرز دارد و جامعه اسلامی به دنبال راه حل مشکلات است به این علت که پویا بوده؛ بنابراین نقش نخبگان شتاب دادن به حل مشکلات است.

وی ادامه داد: تغییر رویکرد جامعه به نحوه اشتغالزایی باید از سمت نخبگان شروع شود، حضور جوانان با فعالیت بیشتر در حل مشکلات اثرگذار است؛ بنابراین نماینده‌ها نیز باید شناخت کامل و جامعی داشته و مطالبه‌گر باشند تا مجلس پیگیر حل مسائل و مشکلات موجود باشد.

مرتضوی تاکید کرد: به عنوان نخبه باید ایده پردازی، اندیشه‌سازی و کار نوآورانه کنیم و راه حل مشکلات را بیابیم تا کمک حال مردم باشیم.

استادیار رشته معماری دانشگاه پیام نور گفت: نخبه نباید نظر خود را به جامعه دیکته کند بلکه باید نقش هدایتگری داشته باشد و نقاط ضعف و کاستی‌های مجلس را شناسایی و آسیب‌ها را به مردم بویژه جوانان منتقل کند تا آگاهی مردم بیشتر و انتخاب اصلح‌تری داشته باشند.

وی بیان کرد: باید کسانی که در حوزه اقتصاد کار کرده نامزد انتخابات شوند تا با تخصص بیشتر عمل کنند، اکنون نیز کاندیداها پس از منتخب شدن توسط مردم باید برای حل مشکلات از تجربیات اساتید مجرب و نخبگان کمک بگیرند و نگاه سیاسی نداشته باشند، چرا که جامعه به شکل سنتی اداره نمی‌شود؛ بنابراین تا زمانی که تعارض وجود داشته باشد و منفعت‌های شخصی در میان باشد پیشرفتی حاصل نخواهد شد.

مرتضوی تاکید کرد: مردم باید بدانند دشمنان در رأس آنان آمریکا به فکر منافع ما نیستند و خواهان ما نخواهند بود؛ مجلس باید پویا باشد و به درد مردم آشنا، نه اینکه منافع فردی را مد نظر قرار دهند.