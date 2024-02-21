رییس پلیس راهور تهران از غرفه خبرگزای مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران، سرهنگ سید ابولفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانههای ایران بازدید کرد.
جزئیات مصاحبه با رئیس پلیس راهور تهران به زودی در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
رییس پلیس راهور تهران از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانههای ایران بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران، سرهنگ سید ابولفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانههای ایران بازدید کرد.
جزئیات مصاحبه با رئیس پلیس راهور تهران به زودی در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
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