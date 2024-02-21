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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۳۳

فعال فرهنگی و اجتماعی:

کاندیداها به‌ جای تخریب رقبا توانمندی‌های خود را بیان کنند

کاندیداها به‌ جای تخریب رقبا توانمندی‌های خود را بیان کنند

زنجان-فعال فرهنگی و اجتماعی گفت: کاندیداها و طرفداران‌شان از تخریب رقبا پرهیز کرده و به‌ جای آن برنامه‌ها و توانمندی‌های خود را به جامعه هدف ارایه کنند.

رضا قاسم‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به چالش‌هایی که می‌تواند مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش رو را تحت‌الشعاع قرار دهد، گفت: یکی از این چالش‌ها، تنزل شأنیت مجلس از رأس امور به پرداختن به مسائل درجه دوم و سوم کشور است که این خود می‌تواند به عنوان ترمز افزایش مشارکت تلقی شود.

وی از رد صلاحیت فله‌ای طیف اصلاح، اعتدال و مستقل به عنوان یکی دیگر از چالش‌ها و ترمز افزایش مشارکت مردم در انتخابات اسفندماه امسال یاد کرد و افزود: در کنار این چالش باید به دغدغه توجه نکردن به مقوله اقتصاد و معیشت عمومی نیز اشاره کرد.

این فعال فرهنگی و اجتماعی در خصوص افزایش مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ۱۱ اسفندماه امسال گفت: جلوگیری از خرید و فروش علنی رأی در حواشی و نیز جلسه با منتقدان دولت و شنیدن نقطه‌نظرات اقلیت‌های جامعه باید جزو این برنامه‌ها باشد.

قاسم‌پور، ساخت برنامه‌های انگیزشی با زبان اقوام مؤثر در صدا و سیمای مراکز استان‌ها متناسب با هویت و مدنیت بومی مردم را از دیگر پیشنهادات خود برای حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش رو عنوان کرد و یادآور شد: علاوه بر این باید توجه ویژه به وضعیت زیر پوستی جامعه ناراضیان حقوق‌بگیر از جمله فرهنگیان، کارمندان و کارگران استان داشت.

وظیفه اصلی نماینده مجلس، قانون‌گذاری و نظارت بر حُسن اجرای قوانین مصوب است

وی با تاکید بر اینکه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات معطوف به رعایت موارد ذکر شده بوده و ضامن افزایش ضریب امنیتی نظام و پایداری جامعه خواهد شد، خاطرنشان کرد: از طرفی کاندیداها باید توجه داشته باشند که وظیفه اصلی نماینده مجلس، قانون‌گذاری و نظارت بر حُسن اجرای قوانین مصوب است.

این فعال فرهنگی و اجتماعی با بیان اینکه کاندیداها نباید در پروسه تبلیغات و انتخابات برای اقناع و فریب مردم شعارها و وعده‌های غیرقابل اجرا و نامرتبط با وظایف نماینده بدهند، اضافه کرد: بی‌تردید با بالا بردن و منحرف کردن اذهان عمومی، منتخبان مجلس آتی با چالش‌های بی‌امان روبه‌رو خواهند شد.

قاسم‌پور خطاب به کاندیداهای مجلس شورای اسلامی متذکر شد: شایسته است که کاندیداها و طرفداران‌شان از تخریب رقبا پرهیز کرده و به جای آن برنامه‌ها و توانمندی‌های خود را به جامعه هدف ارائه کنند.

وی در خصوص پارامترهای انتخاب کاندیدای اصلح متذکر شد: پاکدستی، کارآمدی، شجاعت، شفافیت، تحول‌خواهی، مردم‌داری و تحصیلات و تجربیات مرتبط، از جمله المان‌های کاندیدای اصلح به شمار می‌رود.

این فعال فرهنگی و اجتماعی با اشاره به اینکه شناسایی و انتخاب اصلح از بین بیش از ۳۰۰ کاندیدا در یک هفته عملاً امکان‌پذیر نبوده و در نبود چهره‌های سیاسی معقول و مقبول، تشویق مردم عادی کوچه و بازار برای کاندیداتوری مجلس به معنای لوث کردن انتخابات است، تصریح کرد: مجلس، کاری تخصصی و کاملاً سیاسی است، به همین خاطر حداقل ۸۰ درصد کاندیداهای فعلی فاقد صلاحیت‌های عمومی و تخصصی کاندیداتوری بوده و در نقش سیاهی لشگر و گرم‌کنندگان عرصه بی‌رمق انتخابات مجلس به صحنه سرازیر شده‌اند.

وی با یادآوری اینکه فقدان احزاب واقعی و جاافتاده و تکثیر شبه کاندیداهای محلی، از موانع اصلی انتخاب کاندیدای اصلح است، اظهار کرد: بدیهی است که در چنین شرایطی شناخت چهره به چهره و برگزاری جلسات چالشی پرسش و پاسخ، مناظره و تریبون آزاد از الزامات اولیه تشخیص گزینه اصلح به شمار می‌رود.

کد مطلب 6033571

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