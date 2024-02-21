رضا قاسمپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به چالشهایی که میتواند مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش رو را تحتالشعاع قرار دهد، گفت: یکی از این چالشها، تنزل شأنیت مجلس از رأس امور به پرداختن به مسائل درجه دوم و سوم کشور است که این خود میتواند به عنوان ترمز افزایش مشارکت تلقی شود.
وی از رد صلاحیت فلهای طیف اصلاح، اعتدال و مستقل به عنوان یکی دیگر از چالشها و ترمز افزایش مشارکت مردم در انتخابات اسفندماه امسال یاد کرد و افزود: در کنار این چالش باید به دغدغه توجه نکردن به مقوله اقتصاد و معیشت عمومی نیز اشاره کرد.
این فعال فرهنگی و اجتماعی در خصوص افزایش مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ۱۱ اسفندماه امسال گفت: جلوگیری از خرید و فروش علنی رأی در حواشی و نیز جلسه با منتقدان دولت و شنیدن نقطهنظرات اقلیتهای جامعه باید جزو این برنامهها باشد.
قاسمپور، ساخت برنامههای انگیزشی با زبان اقوام مؤثر در صدا و سیمای مراکز استانها متناسب با هویت و مدنیت بومی مردم را از دیگر پیشنهادات خود برای حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش رو عنوان کرد و یادآور شد: علاوه بر این باید توجه ویژه به وضعیت زیر پوستی جامعه ناراضیان حقوقبگیر از جمله فرهنگیان، کارمندان و کارگران استان داشت.
وظیفه اصلی نماینده مجلس، قانونگذاری و نظارت بر حُسن اجرای قوانین مصوب است
وی با تاکید بر اینکه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات معطوف به رعایت موارد ذکر شده بوده و ضامن افزایش ضریب امنیتی نظام و پایداری جامعه خواهد شد، خاطرنشان کرد: از طرفی کاندیداها باید توجه داشته باشند که وظیفه اصلی نماینده مجلس، قانونگذاری و نظارت بر حُسن اجرای قوانین مصوب است.
این فعال فرهنگی و اجتماعی با بیان اینکه کاندیداها نباید در پروسه تبلیغات و انتخابات برای اقناع و فریب مردم شعارها و وعدههای غیرقابل اجرا و نامرتبط با وظایف نماینده بدهند، اضافه کرد: بیتردید با بالا بردن و منحرف کردن اذهان عمومی، منتخبان مجلس آتی با چالشهای بیامان روبهرو خواهند شد.
قاسمپور خطاب به کاندیداهای مجلس شورای اسلامی متذکر شد: شایسته است که کاندیداها و طرفدارانشان از تخریب رقبا پرهیز کرده و به جای آن برنامهها و توانمندیهای خود را به جامعه هدف ارائه کنند.
وی در خصوص پارامترهای انتخاب کاندیدای اصلح متذکر شد: پاکدستی، کارآمدی، شجاعت، شفافیت، تحولخواهی، مردمداری و تحصیلات و تجربیات مرتبط، از جمله المانهای کاندیدای اصلح به شمار میرود.
این فعال فرهنگی و اجتماعی با اشاره به اینکه شناسایی و انتخاب اصلح از بین بیش از ۳۰۰ کاندیدا در یک هفته عملاً امکانپذیر نبوده و در نبود چهرههای سیاسی معقول و مقبول، تشویق مردم عادی کوچه و بازار برای کاندیداتوری مجلس به معنای لوث کردن انتخابات است، تصریح کرد: مجلس، کاری تخصصی و کاملاً سیاسی است، به همین خاطر حداقل ۸۰ درصد کاندیداهای فعلی فاقد صلاحیتهای عمومی و تخصصی کاندیداتوری بوده و در نقش سیاهی لشگر و گرمکنندگان عرصه بیرمق انتخابات مجلس به صحنه سرازیر شدهاند.
وی با یادآوری اینکه فقدان احزاب واقعی و جاافتاده و تکثیر شبه کاندیداهای محلی، از موانع اصلی انتخاب کاندیدای اصلح است، اظهار کرد: بدیهی است که در چنین شرایطی شناخت چهره به چهره و برگزاری جلسات چالشی پرسش و پاسخ، مناظره و تریبون آزاد از الزامات اولیه تشخیص گزینه اصلح به شمار میرود.
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