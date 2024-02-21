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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۱۳

امام جمعه شهرستان خفر:

بهترین راهکار برای حل مشکلات کشور حضور پای صندوق‌های رای است

بهترین راهکار برای حل مشکلات کشور حضور پای صندوق‌های رای است

خفر - امام جمعه خفر گفت: همه ما گلایه‌هایی به خصوص نسبت به مسایل معیشتی داریم اما راهکار حل مشکلات، حضور پای صندوق‌های رای است زیرا خالی کردن میدان انتخابات به معنی میدان دادن به دشمن است.

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با موضوع اهمیت مشارکت مردم در عرصه‌های اجتماعی از جمله سیاسی اجتماعی گفت: خالی کردن میدان انتخابات به هیچ وجه امر شایسته و مطلوبی نیست و به نوعی میدان دادن به دشمن است.

امام جمعه شهرستان خفر خاطرنشان کرد: مردم همیشه در صحنه ما باید با حضور خود در انتخابات حماسه‌ای دیگر خلق کنند و میدان و عرصه را برای حضور دشمن مهیا نکنند و بدانند که رأی ندادن مساوی با ضایع کردن حق خود و حقوق ملی است.

وی با بیان اینکه همه ما به برخی مسائل معترض هستیم اما راه اعتراض به مشکلات معیشتی با نرفتن به پای صندوق‌های رأی و زمین زدن سرنوشت کشور فراهم نمی‌شود افزود: باید مراقب باشیم و بهانه دست دشمن ندهیم زیرا دشمنان منتظر عدم حضور ما در این صحنه انتخابات هستند و نباید کاری نکنیم که دشمن شاد شویم.

خطیب جمعه خفر در پایان گفت: امید است که با حضور خود در این امر سرنوشت‌ساز که تکلیفی انقلابی و جلوه‌ای از عرق ملی است بتوانیم سرنوشتی خوب و درخشان برای کشور رقم بزنیم.

بهترین راهکار برای حل مشکلات کشور حضور پای صندوق‌های رای است

کد مطلب 6033584

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