حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در گفتوگو با خبرنگار مهر با موضوع اهمیت مشارکت مردم در عرصههای اجتماعی از جمله سیاسی اجتماعی گفت: خالی کردن میدان انتخابات به هیچ وجه امر شایسته و مطلوبی نیست و به نوعی میدان دادن به دشمن است.
امام جمعه شهرستان خفر خاطرنشان کرد: مردم همیشه در صحنه ما باید با حضور خود در انتخابات حماسهای دیگر خلق کنند و میدان و عرصه را برای حضور دشمن مهیا نکنند و بدانند که رأی ندادن مساوی با ضایع کردن حق خود و حقوق ملی است.
وی با بیان اینکه همه ما به برخی مسائل معترض هستیم اما راه اعتراض به مشکلات معیشتی با نرفتن به پای صندوقهای رأی و زمین زدن سرنوشت کشور فراهم نمیشود افزود: باید مراقب باشیم و بهانه دست دشمن ندهیم زیرا دشمنان منتظر عدم حضور ما در این صحنه انتخابات هستند و نباید کاری نکنیم که دشمن شاد شویم.
خطیب جمعه خفر در پایان گفت: امید است که با حضور خود در این امر سرنوشتساز که تکلیفی انقلابی و جلوهای از عرق ملی است بتوانیم سرنوشتی خوب و درخشان برای کشور رقم بزنیم.
نظر شما