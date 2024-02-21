۱۴ درصد نامزدهای انتخابات مجلس در استان سمنان خانم هستند

احمد ریواده در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۱۵۱ نامزد در انتخابات یازدهم اسفندماه سال جاری در چهار حوزه انتخابیه استان سمنان با هم رقابت میکنند، ابراز کرد: ۱۴ درصد از این نامزدها از بین خانمها و ۸۶ درصد از بین آقایان هستند.
وی با بیان اینکه از ۱۵۱ نفر ۲۲ نفر خانم و ۱۲۹ نفر آقا هستند، ابراز کرد: اسامی نامزدهای انتخاباتی در تمام حوزههای انتخابیه استان به صورت رسماً منتشر شده است.
رئیس ستاد انتخابات استان سمنان با بیان اینکه ۴۴ نفر از حوزه انتخابیه سمنان، مهدیشهر و سرخه در انتخابات حضور دارند، تاکید کرد: ۴۴ نفر نیز داوطلب حوزه انتخابیه شاهرود و میامی هستند که این دو حوزه انتخابیه بیشترین میزان نامزد را نیز در استان سمنان به خود اختصاص دادهاند.
ریواده با بیان اینکه ۳۴ نفر از حوزه انتخابیه دامغان و ۲۸ نفر از حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان نامزد انتخابات هستند، ابراز کرد: این نامزدهای از سوم تا نهم اسفند ماه فرصت تبلیغات انتخاباتی دارند.
وی با بیان اینکه دو نفر نیز برای انتخابات خبرگان رهبری در استان سمنان نامزد هستند، تاکید کرد: تبلیغات نامزدهای انتخابات خبرگان از هفته گذشته آغاز و تا نهم اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
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