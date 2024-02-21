انتخابات تجلی فتح خرمشهر

خبرگزاری مهر، گروه استان ها، فرهاد نظریان سامانی: سال ۱۳۶۱ پس از عملیات بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر از چنگال رژیم بعث عراق شد، پیامدهای بی نظیری برای ایران رقم خورد که خود نقطه عطفی برای برهم زدن تمام معادلات جنگ و نگاههای سیاسی دنیا به جمهوری اسلامی ایران شد.
در این عملیات غرورانگیز، قدرت نظامی ایران به رخ تمام دنیا کشیده شد، به طوری که روزنامه تایمز تصریح میکند: «غرب مدتها قدرت و تداوم انقلاب آیتالله خمینی را دستکم گرفت اما شواهد حاکی از آن است که ایران به عنوان قدرت عظیمی در منطقه ظهور کرده است».
تزلزل و شکنندگی در پیکره ارتش صدام باعث شد که این دیکتاتور بعثی از تمام زیاده خواهی خود عقب نشینی کند و با فشار به نهادهای بین المللی خواستار آتش بس شود.
سرهنگ عبدالعزیز قادر السامرایی از افسران ارتش صدام در خاطرات خود میگوید: «بعد از عملیات بیتالمقدس وضعیت ارتش ما به کلی در هم ریخت و بسیاری از نیروها و واحدهای نظامی عراق غربال شدند. حتی افسران عالیرتبه و امیران نیز از این قاعده مستثنی نماندند». یکی از جلوههای جالب عملیات بیت المقدس، اسارت چند هزار سرباز عراقی است که تأثیر سوئی در میان ارتش عراق ایجاد کرد.
فاینشنال تایمز با اشاره به ایجاد تزلزل در ارتش صدام بعد از فتح خرمشهر، این شکست را برای بعثیها فاجعهآمیز توصیف کرد و نوشت: «سقوط خرمشهر و اسارت هزاران سرباز عراقی را فقط میتوان یک شکست فاجعهآمیز دانست و ارتش عراق تحقیر ناشی از آن را نمیتواند فراموش کند، این عمل، افزون بر یک ضربه استراتژیک، از نظر روانی ضربه عظیمی به ارتش عراق وارد کرد».
تا پیش از آزادسازی خرمشهر، بسیاری از تحلیلگران جهان با ارزیابی ادوات و نیروی انسانی عراق، تصرف خوزستان توسط صدام را قریب الوقوع تخمین میزدند ولی پس از عملیات بیت المقدس، صدام با حقارت تمام از مواضع خود در خاک ایران عقبنشینی کرد.
از سویی دیگر یکی از مهمترین پیامدهای آزادسازی خرمشهر به لرزه درآمدن ستونهای کاخ سفید به عنوان حامی اصلی صدام بود.
روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامهای آمریکایی مینویسد: «نگرانی آمریکا و کشورهای منطقه این است که ایران پس از پیروزی تشویق شده و میخواهد جنگ را به داخل خاک عراق بکشاند.
نیویورک تایمز نیز فاش کرد: «مقامات امریکایی از شکستهای پی در پی ارتش عراق و پیروزهای نیروهای پرتوان جمهوری اسلامی ایرانی به شدت نگران شدهاند.»
وزیر وقت امورخارجه آمریکا، الکساندر هیگ رسماً در شورای امور خاورمیانه وزارت خارجه اذعان میکند: «پیروزیهای اخیر ایران در جنگ با عراق برای آمریکا نگرانکننده است و منافع غرب خصوصاً آمریکا را در منطقه به خطر انداخته است.» از این رو بود که به تصریح روزنامه فرانسوی لیبراسیون: «پس از بازپسگیری خرمشهر توسط ایرانیان، بلافاصله آمریکا و اروپا و برخی از کشورهای منطقه خلیج فارس، ابتکارات متعددی را برای پایان دادن به این جنگ به کار گرفتند».
عملیات موفق بیت المقدس یکی از طولانیترین نبردها در طول جنگ تحمیلی به شمار میآید، که با شرکت یگانهای عمده از ظفرمندان ارتش، دلاورمردان بسیج و سپاه، سنگرسازان بی سنگر جهاد سازندگی و خیل عظیمی از دیگر نیروهای مردمی از دهم اردیبهشت تا سوم خرداد ۱۳۶۱ انجام گرفت و سرانجام با همدلی، هماهنگی و انسجام رزمندگان و پشتیبانی ملت به پیروزی رسید.
پیامدهای مثبت و اقتدارآفرین عملیات آزادسازی خرمشهر نمونهای است، که کاربست آن در تمام ادوار توانسته است نسخه نجات بخش جمهوری اسلامی ایران از شر تمام دشمنیها و کینه توزی ها باشد.
یکی از بزنگاههایی که میتوان آن را تجلی صحنه فتح خرمشهر دانست، انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در ۱۱ اسفند امسال برگزار خواهد شد، تمام تلاش دشمن بر این استوار است که ضمن خفیف جلوه کردن انتخابات، مردم ایران از حضور در پای صندوق رأی منصرف شوند و دلیلی هم جز این ندارد که با مشارکت پایین به همه دنیا نشان دهد که جمهوری اسلامی ایران یک حکومتی با حداقل حمایت مردمی است و همین را به عنوان یک دلیل برای پیشبرد دشمنیها و ایجاد همگرایی و اجماع علیه جمهوری اسلامی به کار گیرد.
رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی فرمایشات فراوانی در باب پیامدهای مشارکت بالا در انتخابات دارند که به برخی از آنها که اشاره به بعد بین المللی و اقتدار کشور دارد، آورده شده است: حضور در انتخابات، در اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و اقتدار کشور تأثیر بینظیری دارد؛ یعنی هیچ چیزی، هیچ ابزار قدرتی به اندازهی حضور مردم، قدرتافزا برای کشور نیست».
«گرچه ابزارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی برای کشور قدرتافزا و قدرتزا است، «امّا هیچکدام به اندازه حضور مردم نیست؛ حضور مردم، نظام جمهوری اسلامی را به معنای واقعی کلمه قدرتمند میکند.».
«از جهت وجههی خارجی انتخابات و حضور مردم و مشارکت مردم، نشاندهندهی اقتدار ملّی است… وقتی همه احساس کنند در دنیا -دشمن و دوست- که این ملّت هوشیار است، بیدار است، سرِ پا است، عازم است، پُرانگیزه است، این کشور یک اقتداری، یک هیبتی در چشم همه پیدا میکند؛ چه دوست و چه دشمن».
«هرچه صندوقهای رأی شلوغتر باشد، گسترش شرکت مردم بیشتر باشد، اعتبار کشور بالا خواهد رفت».
با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و تجربه تاریخی ملت ایران، وقتی اینگونه به موضوع مشارکت در انتخابات نگریسته شود، همان نتایج و پیامدهایی که در سال ۱۳۶۱ پس از آزادسازی خرمشهر برایمان حاصل شد، در این برهه تاریخی نیز نصیب مردم ایران میشود. قطع به یقین همه کشورهای دنیا با دیدن مشارکت بالای مردم در انتخابات، پی به قدرت و استحکام جمهوری اسلامی ایران میبرند و اعتماد و اقبال آنها برای ایجاد روابط اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور افزایش مییابد.
وقتی چنین تصویر قوی و مقتدر از جمهوری اسلامی ایران به دنیا مخابره شود، هیبت دشمن در جهان بین اللمل متزلزل خواهد شد و پذیرش سیاست تحریمی آمریکا و اروپا دیگر مورد پذیرش جهان واقع نخواهد بود و دشمن وادار میشود از مواضع خود علیه ایران، عقب نشینی کند و حتی منجر به لغو تحریمها در آینده پس از انتخابات شود.
تا امروز که شور و حرارت خوبی برای حضور مردم در انتخابات ایجاد شده است و یقیناً مشارکت خوبی هم خواهیم دید ولی اگر کسی بخواهد کوتاه و حداقلی نگاه کند و وجود برخی مشکلات در کشور را بهانه عدم حضور در انتخابات بداند، ظلم زیادی به آینده ایران روا داشته است.
دشمن به شدت از این مشارکتها و حضور مردم واهمه دارد و تمام سرمایههای رسانهای و میدانی خود را به کار گرفته است تا مردم را از انتخابات دلسرد کند تا مبادا قدرتمند بودن ایران به افکار عمومی جهان نشان داده شود.
دنیای امروز با دنیای فردایِ بعد از مشارکت بالای انتخابات، بسیار متفاوت خواهد بود و این مهم را تاریخ به مردم ایران ثابت کرده است. دنیایی که میتواند آینده اقتصادی و اعتباری ایران را تضمین کند و هر آن کس که در این وادی مهم قدم بر ندارد قطعاً در مخاطرات به وجود آمده برای مردم ایران از سوی دشمن سهیم است چرا که با عدم حضورش، فرصت جولان علیه ایران را به دشمن داده است.
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