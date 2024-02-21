به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاج بخش مسلمان رئیس سازمان هواشناسی کشور در بازدید از بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران اظهار داشت: از سوی دیگر احتمالات آنقدر زیاد شده که در همه دنیا پیش بینی‌های یقینی هواشناسی جایش را به پیش بینی‌های احتمالاتی داده است.

وی افزود: اکنون وقتی سایت‌های تخصصی هواشناسی نظیر ECMWF را ببینید، همه با یک درصدی از احتمال درباره پیش بینی‌ها صحبت می‌کنند چراکه عواملی که بتواند عدم قطعیت را زیاد کند از جمله پیامدهای تغییر اقلیم زیاد شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: از سوی دیگر فیزیک جو هنوز شناخته شده نیست و اتفاقاتی در جو رخ می‌دهد که بشر نسبت به آنها آگاهی کامل ندارد بنابراین پیش بینی‌ها را به صورت احتمالاتی صادر می‌شود.

وی ادامه داد: مساله قطعیت یا عدم قطعیت در هواشناسی یک اصل فیزیکی است که به همان اصل عدم قطعیت هایزنبرگ بر می‌گردد و ما اساساً در دانش فیزیک نمی‌توانیم با قطعیت نسبت به آینده صحبت کنیم.

تاج بخش مسلمان اضافه کرد: بنابراین اکنون پیش بینی یقینی با احتمال ۱۰۰ درصد در سایت‌های معتبر دنیا نیز دیده نمی‌شود.

وی گفت: بدیهی است هرچه بتوانیم عوامل عدم قطعیت کاهش یابد، به سمت احتمالات بالاتر در پیش بینی‌ها می‌توان رفت.

رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: ارتقا داده‌های ورودی مدل‌ها که شبکه دیدبانی جو محسوب می‌شود یکی از راه‌های کاهش قطعیت است.

تاج بخش مسلمان افزود: در منطقه ما عدم قطعیت زیادی وجود دارد که یکی از دلایل آن نبود شبکه دیدبانی قوی است، منظور کل کشورهای منطقه است که برخی به دلیل ضعف شبکه دیدبانی و برخی به دلیل فقدان اشتراک گذاری داده‌ها در سطح بین‌الملل است.