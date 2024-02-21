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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۰۷

سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان:

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ شهرداری همدان تصویب شد

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ شهرداری همدان تصویب شد

همدان-سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان گفت: در جلسه صحن ۲۶۶ شورای اسلامی شهر همدان بودجه ۴ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی شهرداری در سال ۱۴۰۳ مصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضایی در این باره اعلام کرد: پس از بررسی لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده در کمیسیون‌های مختلف شورا، بررسی نهایی بودجه عمومی و اختصاصی ۱۴۰۳ شهرداری همدان با حضور اعضا و ارائه پیشنهادات به رأی گذاشته شد.

وی افزود: بودجه ۴ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی سال آینده شهرداری همدان پس از بررسی‌های دقیق در جلسات متعدد و با حضور شهردار، معاونان وی و کارشناسان مربوطه در صحن علنی شورای اسلامی شهر به تصویب رسید.

رضایی عنوان کرد: در بودجه ۴ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی سال آینده شهرداری همدان، اعتبارات هزینه‌های عمومی، یک هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز ۲ هزار و ۲۲۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و اعتبارات تبصره پرداخت بدهی‌های قطعی شده سنواتی، ۳۰۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.

یادآور می‌شود مصوبه بودجه پیشنهادی شهرداری همدان در سال آینده، برای تأیید نهایی به کمیته انطباق فرمانداری شهرستان ارسال شد.

کد مطلب 6033638

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