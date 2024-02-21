آشنایی با اصول و مبانی فکری امامین انقلاب ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، میهمانان بین‌المللی بیست و پنجمین جشنواره علمی پژوهشی «شیخ طوسی» و از دانش‌آموختگان جامعةالمصطفی (ص) العالمیه با حضور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس این سازمان دیدار و گفت‌وگو کردند.

حجت‌الاسلام ایمانی‌پور در سخنانی، ضمن خوشامدگویی به میهمانان جشنواره شیخ طوسی، به شرایط فلسطین اشغالی و به ویژه غزه اشاره کرد و گفت: مسئله فلسطین همچنان اصلی‌ترین مسئله امت اسلامی است و افکار عمومی جهان اسلام به دشمنان اجازه نمی‌دهد که موضوع مهم فلسطین به فراموشی سپرده شود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: اکنون در روند تحولات فلسطین مشاهده می‌کنیم که با وجود به کارگیری انواع روش‌ها و ابزارهای دشمن در عرصه جنگ شناختی و ترکیبی، ملت‌های منطقه و دنیا به حمایت از فلسطین و مردم مظلوم غزه به پا خاسته‌اند.

آینده جهان معطوف به مقاومت است

وی افزود: خیزش افکار عمومی دنیا علیه صهیونیسم، موضوعی است که امروز حتی بر گفتار سیاستمداران غربی نیز تأثیر گذاشته است و این واکنش، کار آمدی قدرت گفتماتی و تبیینی را به وضوح نشان می‌دهد که خوشبختانه جریان مقاومت در این عرصه به بلوغ رسیده است.

حجت‌الاسلام ایمانی‌پور با تأکید بر اینکه نباید بگذاریم بیداری انسانی خاموش شود، اظهار داشت: امروز، جهان درگیر استانداردهای دوگانه در دیپلماسی و فعالیت‌های رسانه‌ای است. جنایتی که امروز توسط رژیم صهیونیستی در غزه اتفاق می‌افتد اگر توسط هر کشور دیگری افتاده بود در جهان با او برخورد جدی می‌شد اما متأسفانه با رژیم غاصب اسرائیل برخوردی صورت نمی‌گیرد.

وی ضمن بیان مطلب فوق، اضافه کرد: زمانیکه کتاب آیات شیطانی نوشته شد و تعدادی از مسلمانان این کتاب را آتش زدند، رسانه‌های غربی غوغا به پا کردند و این کار را امری قرون وسطایی دانستند، اما وقتی قرآن کریم به آتش کشیده شد، همان رسانه‌ها می‌گویند اینها جزو آزادی بیان است؛ این استانداردهای دوگانه، همچنان ادامه دارد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تأکید بر ضرورت آشنایی با اصول و مبانی فکری امامین انقلاب و اهتمام به دشمن شناسی و شناخت روش‌ها و ابزارهای دشمنان اسلام، گفت: امروز در دل یک پیچ تاریخی مهم حرکت می‌کنیم و آینده جهان معطوف به گفتمان مقاومت است. امام المسلمین و رهبر معظم انقلاب حکم و امر به جهاد تبیین فرمودند، این امر برای همه ما الزام آور است.

معرفی گفتمان انقلاب از وظایف اصلی رایزنان فرهنگی ایران است

حجت‌الاسلام ایمانی‌پور در ادامه سخنانش، به نقش مهم دانش‌آموختگان جامعةالمصطفی (ص) العالمیه در توسعه و ترویج فرهنگ دینی در اقصی نقاط دنیا اشاره کرد و موضوع تبلیغ را دارای اولویت خواند و اظهار داشت: آینده جهان و تمدن نوین مبتنی بر آموزه‌های فطری و دینی خواهد بود.

وی تأثیرگذاری فعالیت‌های نمایندگی‌های فرهنگی ایران در خارج از کشور را یادآور شد و بیان کرد: دایره فعالیت‌های این نمایندگی‌ها بسیار گسترده است و به قشر معینی محدود نمی‌شود. یکی از وظایف اصلی آنان، معرفی گفتمان انقلاب اسلامی است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی آمادگی این سازمان و رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور را برای همکاری با دانش‌آموختگان جامعةالمصطفی (ص) العالمیه در زمینه‌های مختلف فرهنگی، دینی و قرآنی اعلام کرد.

حجت‌الاسلام حسن رضایی، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی در ابتدای این نشست، به اختصار فعالیت‌های این پژوهشگاه بین‌المللی را تشریح کرد و از همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور با دانش‌آموختگان این مجموعه قدردانی کرد.

شایان ذکر است، دانش‌آموختگان جامعةالمصطفی (ص) العالمیه ۲۴ بهمن‌ماه به منظور شرکت در بیست و پنجمین جشنواره علمی پژوهشی «شیخ طوسی»، دیدار با مقامات و مسئولان فرهنگی ایران و همچنین، حضور در کارگاه‌های آموزشی «روش‌ها و اصول نوین ترجمه» و «علم سنجی» به کشورمان عزیمت کردند.