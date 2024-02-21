بیمارستان ۹ دی در جنوب تهران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی عبداللهی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان در حال احداث ۹ دی ری در جمع خبرنگاران گفت: شهرری و مناطق حاشیه‌ای این شهرستان یکی از مناطق پر جمعیتی است که نیروهای مسلح بیمارستانی در آن نداشتند.

وی اضافه کرد: بر همین اساس در پی راه اندازی بیمارستانی بدین منظور بودیم، تا با تسهیل گری خدمات به مردم و نیروهای مسلح و خانواده‌های آن‌ها این کاستی جبران شود.

معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح گفت: همکاران بنده در سپاه سیدالشهدا بر آن شدند که بیمارستان ۹ دی ری راه اندازی شود.

وی در خصوص میزان پیشرفت عملیات احداث این بیمارستان گفت: راه اندازی این بیمارستان تقریباً به پایان رسیده و با تجهیز می‌تواند در حوزه‌های تخصصی مختلف درمانی خدمت رسانی کند.

عبداللهی موضوع درمان را از موضوعات بسیار مهم برای آحاد جامعه و از دغدغه‌های مردم دانست. گفت: هرچقدر این دغدغه را برای مردم از بین ببریم، کمک بسیار بزرگی انجام شده است.