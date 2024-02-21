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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۴۰

مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

جلسه هماهنگی دیدار سپاهان و الهلال برگزار شد

جلسه هماهنگی دیدار سپاهان و الهلال برگزار شد

جلسه هماهنگی دیدار مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بین تیم های سپاهان اصفهان و الهلال در شهر ریاض برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه پیش از بازی دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بین تیم‌های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان ایران و الهلال عربستان صبح چهارشنبه با حضور عوامل اجرایی، انتظامی و مدیران دو تیم در ورزشگاه «آرنا» ریاض برگزار شد.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در بازی روز پنجشنبه مقابل الهلال عربستان با لباس زردرنگ به میدان می‌رود. طبق تصمیم مسئولان تیم، لباس دروازه‌بان سپاهان در این مسابقه سبز رنگ خواهد بود.

الهلال نیز در این مسابقه با لباس آبی رنگ به میدان خواهد رفت و لباس دروازه‌بان این تیم در مسابقه مشکی رنگ خواهد بود.

دیدار تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان ایران و الهلال عربستان از ساعت ۲۱:۳۰ روز پنجشنبه در ورزشگاه «آرنا» ریاض برگزار خواهد شد. دیدار رفت این دو تیم در به میزبانی سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان با نتیجه ۳ بر یک به سود الهلال به پایان رسید.

کد مطلب 6033707

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