بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز چهارشنبه لغایت روز جمعه جو منطقه نسبتاً پایدار و رشد ابر و گاهی افزایش سرعت باد پدیده‌های غالب آسمان استان هستند.

وی گفت: از اواخر روز شنبه تا صبح روز دوشنبه سامانه بارشی سردی جو استان را تحت‌تأثیر قرار داده که علاوه بر افزایش ابر و گاهی وزش باد قابل‌ملاحظه تا نسبتاً شدید، با شدت و ضعف سبب رگبار باران و برف می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: در صورت تثبیت این شرایط به‌زودی هشدار لازم صادر می‌شود، طی ۴۸ ساعت آینده دماهای روزانه روند افزایشی را نشان می‌دهند.