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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۰۳

مدیرکل هواشناسی لرستان:

سامانه بارشی سرد شنبه هفته آینده به لرستان وارد می‌شود

سامانه بارشی سرد شنبه هفته آینده به لرستان وارد می‌شود

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان از ورود سامانه بارشی سرد به جو این استان از روز شنبه هفته آینده خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز چهارشنبه لغایت روز جمعه جو منطقه نسبتاً پایدار و رشد ابر و گاهی افزایش سرعت باد پدیده‌های غالب آسمان استان هستند.

وی گفت: از اواخر روز شنبه تا صبح روز دوشنبه سامانه بارشی سردی جو استان را تحت‌تأثیر قرار داده که علاوه بر افزایش ابر و گاهی وزش باد قابل‌ملاحظه تا نسبتاً شدید، با شدت و ضعف سبب رگبار باران و برف می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: در صورت تثبیت این شرایط به‌زودی هشدار لازم صادر می‌شود، طی ۴۸ ساعت آینده دماهای روزانه روند افزایشی را نشان می‌دهند.

کد مطلب 6033751

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