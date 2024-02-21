به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در انتهای معاملات امروز با ریزش ۵۷۱ واحدی مواجه شده است.
بازار این روزها بی رمق بوده و منتظر خبرهای مثبتی است، مهمترین خبر مثبت که میتواند بورس را دوباره صعودی کند ثبات یا کاسته شدن نرخ بهره است که در این روزها اتفاقات خوبی از نرخ بهره شنیده نمیشود و احتمال افزایش نرخ رسمی سود سپرده به ۲۷ درصد نیز وجود دارد و بازار نسبت به این متغیر کلان بسیار حساس است.
فروش بازارگردان ها تا اطلاع ثانوی در بورس ممنوع شده و کوچکترین خبر مثبت در اقتصاد کلان کشور میتواند بورس را صعودی کند اما فعلاً نشانهای از اخبار مثبت دیده نمیشود.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۱,۱۳۳ میلیارد تومان را نشان میدهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای یازدهمین روز متوالی با ثبت رقم ۲۴ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
*محمدرضا کارگزار
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