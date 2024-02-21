به گزارش خبرنگار مهر، مظفر زیودار امروز چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: کاهش و شکل بارش در سال آبی جاری نسبت به دوره آماری بلندمدت باعث شده است که منابع آب زیرزمینی و آبدهی رودخانههای استان همچنان با کاهش مواجه گردند بهطوریکه متوسط دبی اندازهگیری شده رودخانههای استان در دیماه سال آبی جاری نسبت به سال گذشته حدود ۱۷ درصد و نسبت به طول دوره آماری حدود ۶۱ درصد کاهش داشتهاند.
کاهش دبی آب رودخانههای لرستان
وی افزود: متوسط دبی اندازهگیری شده رودخانههای سرشاخه کرخه واقع در استان لرستان در دیماه سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۳ درصد و نسبت به طول دوره آماری حدود ۶۱ درصد کاهش داشته است.
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقهای لرستان، ادامه داد: دبی رودخانه کشکان در محل پلدختر در دیماه سال جاری حدود ۱۵ مترمکعب بر ثانیه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۸ مترمکعب بر ثانیه، حدود ۱۳ درصد و نسبت به طول دوره آماری با ۴۳ مترمکعب بر ثانیه حدود ۶۴ درصد کاهش داشته است.
زیودار، تصریح کرد: متوسط دبی اندازهگیری شده رودخانههای سرشاخه کارون بزرگ در استان لرستان در دیماه سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۱ درصد و نسبت به طول دوره آماری حدود ۶۱ درصد کاهشیافته است، همچنین رودخانه «تیره» در محل دورود در دیماه با دبی حدود پنج مترمکعب بر ثانیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با شش مترمکعب بر ثانیه، حدود ۱۳ درصد و نسبت به طول دوره آماری با ۱۵ مترمکعب بر ثانیه، حدود ۶۵ درصد کاهش داشته است و رودخانه «ماربره» در محل دورود در دیماه با دبی حدود دو مترمکعب بر ثانیه نسبت به سال گذشته با ۲.۱ مترمکعب بر ثانیه، حدود ۱۷ درصد و نسبت به طول دوره آماری با ۷.۲ مترمکعب بر ثانیه حدود ۷۶ درصد کاهش داشته است.
روند کاهشی منابع آب زیرزمینی
وی بیان داشت: متوسط سطح آب زیرزمینی محدودههای بیلان استان در دیماه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۰.۳ متر کاهش داشته است که معادل حجمی حدود ۱۵ میلیون مترمکعب است.
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقهای لرستان، گفت: حجمافزایش در حوضه کرخه در دیماه ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۱ میلیون مترمکعب است که بیشترین افزایش در این حوضه در دیماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته مربوط به دشت «چغلوندی» با حدود ۱.۵ متر افزایش سطح آب و معادل حجمی حدود دو میلیون مترمکعب است، از سوی دیگر، کمترین حجم بارندگیها در همین تاریخ در محدوده ازنا - الیگودرز در حوضه کارون بزرگ اتفاق افتاده است و بیشترین تغییرات کاهش در این حوضه مربوط به دشت ازنا - الیگودرز با حدود ۱.۵ متر افتِ سطح آب که معادل حجمی حدود ۳۰.۷ میلیون مترمکعب در دیماه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
زیودار با اشاره به کاهش دبی چشمههای انتخابی استان، بیان داشت: دبی چشمههای انتخابی استان در دیماه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۱ درصد و نسبت به بلندمدت حدود ۵۸ درصد کاهش داشته است، افزون بر این سطح آبهای زیرزمینی استان بر اساس آمار ۲۰ ساله منتهی به سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به طور متوسط با حدود پنجمتر افت، حدود ۴۲۰ میلیون مترمکعب کاهش مخزن داشته است که معادل افت سالانه حدود ۰.۲ متر و ۲۴ سانتیمتر، و کاهش مخزن حدود ۲۱ میلیون مترمکعب است، این آمار و اطلاعات نشاندهنده روند کاهشی منابع آب زیرزمینی در استان است، همچنین در این مدت بیشترین افت سطح آب زیرزمینی مربوط به محدودههای مطالعاتی کوهدشت و ازنا - الیگودرز به ترتیب حدود ۱۶ متر و ۷.۸ متر بوده که معادل حجم آب حدود ۸۹ و ۱۵۵ میلیون مترمکعب است.
وی تأکید کرد: برای جلوگیری یا کند کردن روند کاهش آبهای زیرزمینی علاوه بر صرفهجویی، تدابیر لازم برای تغییر الگوی کشت و شیوه آبیاری در نظر گرفته شود.
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