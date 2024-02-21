هفت هزار و۳۴۴ کارت هوشمند ملی آماده تحویل در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امیرآبادی زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه کارت ملی یکی از مدارک هویتی برای رأی دادن در روز انتخابات است، اظهار کرد: متقاضیان در اسرع وقت به دفاتر پیشخوان دولت و یا ادارات پست برای دریافت کارت مراجعه کنند.

مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی افزود: برای افرادی که کارت هوشمند ملی صادر شده است، کد رهگیری ثبت نام که پیش از این استفاده می‌کردند بدون اعتبار است و باید کارت هوشمند ملی خود را تحویل بگیرند.

به گفته وی همچنین از آغاز امسال ۱۹ هزار و ۱۱۰ فقره درخواست برای دریافت کارت ملی هوشمند تکمیل شده است.

وی با بیان اینکه افراد فاقد کارت ملی، برای رأی دادن می‌توانند از شناسنامه به عنوان مدرک هویتی استفاده کنند و در انتخابات شرکت کنند، افزود: در سال جاری ۲۳ هزار و ۹۶۳ فقره شناسنامه مکانیزه برای افراد بالای ۱۵ سال در استان صادر شده است.

امیرآبادی زاده گفت: از ابتدای طرح (تیرماه ۱۳۸۹) تاکنون ۴۴۵ هزار و ۷۶۳ فقره شناسنامه مکانیزه در استان صادر شده است.

مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: هفت هزار و ۳۴۴ فقره کارت ملی هوشمند در خراسان جنوبی آماده تحویل به متقاضیان است.