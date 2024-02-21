به گزارش خبرنگار مهر، سامان سپهوند امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: حوزه هنری لرستان به‌منظور معرفی چهره شاخص هنر انقلاب اسلامی استان در سال ۱۴۰۲ اقدام به راه‌اندازی وب‌سایتی دراین‌خصوص کرده است.

وی گفت: بیستم فروردین مقارن با سالروز شهادت سید «مرتضی آوینی» مطابق مصوبه شورای فرهنگ عمومی در تقویم رسمی به‌عنوان روز هنر انقلاب اسلامی نام‌گذاری شده است و حوزه هنری به‌عنوان متولی اصلی هنر انقلاب اسلامی در کشور هر ساله هم‌زمان با این مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی را پاس می‌دارد و در این ایام مجموعه برنامه‌هایی را با مشارکت نهادهای مختلف حاکمیتی و مردمی تدارک می‌بیند.

رئیس حوزه هنری لرستان، افزود: یکی از اتفاقات مهم هفته هنر انقلاب «انتخاب چهره هنر انقلاب سال استان» است که این امر در آخرین روز گرامیداشت هفته هنر و طی آئین ویژه‌ای برگزار و چهره‌های هنری در رشته‌های مختلف معرفی و در نهایت یک هنرمند به‌عنوان چهره شاخص هنر انقلاب استان لرستان معرفی می‌شود.

سپهوند، یادآور شد: سال‌های گذشته هیئتی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تشکیل و به بررسی این انتخاب می‌پرداختند.

وی تصریح کرد: امسال شیوه و رویه انتخاب هنرمند سال استان متفاوت با سال‌های گذشته خواهد بود و با سازوکاری نوآورانه برای تسهیل در انتخاب هنرمند سال استان صورت‌گرفته از جمله طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت «.honarshakhes.ir» مختص انتخاب «هنرمند سال انقلاب استان» که ثبت‌نام و درج اطلاعات و سوابق و جوایز توسط خود هنرمند انجام می‌پذیرد.

رئیس حوزه هنری لرستان، اضافه کرد: در همین راستا مکاتباتی با دستگاه‌های فرهنگی صورت‌گرفته که نشانی وب‌سایت در اختیار هنرمندان مرتبط با آن مرکز قرار گیرد.

بنابراین گزارش، هنرمندان متقاضی می‌توانند حداکثر تا تاریخ پنجم اسفند ۱۴۰۲ در سایت «هنر شاخص» ثبت‌نام و مدارک خود را بارگذاری کنند.