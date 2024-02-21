ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت چند برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم اکبریان ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: هفته اول اسفندماه با عنوان هفته وکیل و استقلال نهاد وکالت در تقویم کانون‌های وکلا نامگذاری شده است.

وی با اشاره به اینکه اساسی‌ترین حقوق یک انسان این است که از حق وکیل برخوردار باشد تصریح کرد: همانطور که قاضی به استقلال نیاز دارد وکیل نیز باید مستقل باشد.

رئیس کانون وکلای چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این کانون از ابتدای سال تاکنون ۳۸۰ فقره وکالت تسخیری و ۱۳۰ فقره وکالت معاضدتی انجام داده است گفت: ارائه خدمات به افراد نیازمند که به خدمات حقوقی احتیاج دارند به صورت مستمر انجام می‌شود.

اکبریان با بیان اینکه نهاد وکلا گلایه‌هایی از نهاد قانون‌گذار کشور دارد چراکه دستگاه قضا بدون کار کارشناسی قانون‌هایی را تصویب کرده است خاطر نشان کرد: کار غیر کارشناسی هم نهاد وکالت و هم دستگاه قضا را با مشکل مواجه کرده است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از این قوانین، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که با تصویب آن ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت چند برابر شده است اذعان داشت: این امر باعث کاهش کیفیت آموزش به وکلای جوان شده است.

رئیس کانون وکلای چهارمحال و بختیاری در پایان اذعان داشت: در حال حاضر ۳۰۹ وکیل فعال پایه یک و ۱۵۰ کارآموز وکالت در استان وجود دارد.