به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، دکتر هاشم داداشپور در جلسه هم اندیشی برگزاری المپیاد ورزشهای فناورانه دانشجویی که با حضور تعدادی از معاونین دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور و اعضای کمیته برنامهریزی المپیاد در محل این سازمان برگزار شد؛ گفت: هر یک از برنامههای سازمان امور دانشجویان در جهت تامین نیاز جامعه هدف ما در دانشگاههاست، به گونهای که طی وسیعی از دانشجویان دانشگاه ها را تحت پوشش این برنامه ها قرار دهیم.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه دانشجویان 85 ساعت در هفته وقت آزاد دارند که باید برای آن برنامهریزی شود؛ ادامه داد باید برای این اوقات فراغت دانشجویان برنامهریزی شود تا شور و نشاط دانشجویان، سلامت جسمانی و روانی آنها به خوبی تامین و برای تحصیل موثرتر آماده شوند.
رییس سازمان امور دانشجویان افزود: برگزاری المپیاد ورزشهای فناورانه یکی دیگر از برنامههایی است که سازمان امور دانشجویان برای اولین بار در تاریخ آموزش عالی کشور، آن را طراحی کرده و فرآیند اجرایی آن آغاز شده و تا تابستان سال آتی مرحله ملی آن برگزار خواهد شد.
داداشپور در خصوص اهداف این المپیاد تصریح کرد: حفظ و ارتقای سلامت و ایجاد نشاط و شادابی در بین دانشجویان از طریق ترویج ورزش و زندگی فعال با رعایت ارزشهای اسلامی، ملی و اخلاقی، جهتدهی و غنیسازی اوقات فراغت دانشجویان؛ جلب مشارکت و افزایش مساعدت موسسات آموزش عالی و دانشگاهی و دانشجویان در اجرای فعالیتها و رویدادهای ورزشی و قهرمانی؛ ایجاد اتحاد، همدلی و همبستگی و روحیه همکاری در بین دانشجویان از جمله اهداف برگزاری المپیاد فناورانه است.
وی درباره دیگر اهداف این المپیاد تصریح کرد: ایجاد انگیزه و توسعه رقابت سالم در بین دانشجویان ورزشکار؛ شناسایی استعدادهای ورزشی و بسترسازی زمینه رشد و توسعه آنها در بین دانشجویان؛ ایجاد انگیزه جهت استمرار فعالیتهای ورزشی، تقویت روحیه خودباوری، احساس عزت و منزلت در بین دانشجویان از دیگر اهداف برگزاری المپیاد ورزش های فناورانه است.
معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه همه دانشجویان در همه رشتهها میتوانند در این رویداد شرکت کنند؛ اظهار کرد: هدف از برگزاری المپیاد ورزشهای فناورانه توسعه ورزش فناورانه و در نهایت توسعه محصول فناورانه مرتبط با رشتههای متفاوت ورزشی توسط دانشجویان استتمام تلاش ما این است که طی سالهای آتی توسعه محصول به معنای اخص خود شکل گیرد.
داداشپور با بیان اینکه سه کار مهم در اولویت قرار گرفته و انجام خواهد شد که شامل برگزاری نمایشگاه محصولات ورزشی بر مبنای توسعه فناوری و تجلیل از دانشجویان اشتغالآفرین میشود که زنجیره کاملی را به نمایش خواهد گذاشت و ظرفیت بزرگی را در کشور ایجاد خواهد کرد.
رییس سازمان امور دانشجویان با اشاره به اینکه شرکت در این المپیاد محدود به دانشجویان دولتی نیست و دانشجویان دانشگاههای آزاد و علوم پزشکی نیز میتوانند در این رویداد شرکت کنند؛ خاطر نشان کرد: المپیاد ورزشهای فناورانه در گام اول در سطح استانی و منطقهای و پس از آن در سطح ملی برگزار خواهد شد.
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