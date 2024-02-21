پیشرفت پارک موزه دفاع مقدس مازندران به ۶۰ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد حسن سلامی بعدازظهر چهارشنبه در نشست با فرمانده مرزبانی شمال کشور با اشاره به پیشرفت پیشرفت ۶۰ درصدی مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران اظهار داشت: در تلاش و رایزنی هستیم مسئولین کشوری را برای بازدید به این مرکز هماهنگ کنیم.

وی افزود: مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران باعث افتخار مردم و شهدای استان و همچنین نماد ایثارگران دیار علویان است و در تلاش هستیم این موزه دفاع مقدس را در برنامه سه ساله به ثمر و بهره‌برداری برسانیم.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران عنوان کرد: مرزبانی از بخش‌های مهم نیروهای مسلح و از ارگان حفظ امنیت کشور است.

این مسئول بازدیدهای فرماندهان نیروهای مسلح را از مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس از برکات دانست و گفت: انتظار داریم بازدید از این مرکز در برنامه مرزبانی قرار گیرد چراکه موزه دفاع مقدس برکات خاصی دارد و موجب تقویت روحیه مجاهدت در نیروهای مسلح می‌شود.

سرهنگ پاسدار سلامی ادامه داد: حضور راویان دفاع مقدس برای سربازان و جوانان تأثیرات حماسی و معنوی خاصی را خواهد داشت.

این مسئول با تأکید بر آموزش دو واحد درس معارف دفاع مقدس کارکنان به ویژه افسران جوان و سربازان مرزبانی تصریح کرد: حضور راویان در ایام الله خاص بویژه سالروز عملیات‌های مختلف از جمله عملیات والفجر هشت باعث آشنایی فرهنگ جهاد و مجاهدت و شهادت خواهد شد.

وی تصریح کرد: فرماندهان جنگ و پیشکسوتان دفاع مقدس نباید از توانمندی جمهوری اسلامی فاصله بگیرند و باید اقتدار امروز نظام را به جوانان منتقل کنند که لازمه آن بازدید از پیشرفت‌ها و توانمندی‌های دفاعی و نظامی خواهد بود.

سرهنگ پاسدار سلامی با تأکید بر ایجاد بستری برای همبستگی و انسجام مجموعه‌های نظامی، بیان کرد: برنامه بازدید از مجموعه‌های نظامی را در برنامه‌های پیشکسوتان دفاع مقدس گنجاندیم که باعث به روز شدن اطلاعات فرماندهان خواهد شد.