شعب ویژه رسیدگی به جرایم خشن در مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری بعدازظهر چهارشنبه در دومین نشست کمیته راهبردی دادگستری و فراجای استان تاکید کرد: کوچک‌ترین ناامنی را در استان برنمی تابیم و تأمین امنیت، آسایش و آرامش مردم مورد تاکید و اهتمام ویژه دستگاه قضائی و نیروی انتظامی استان است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان این مطلب که امنیت از مهمترین مقوله‌های مورد توجه حاکمیت بوده و در نظام اسلامی مورد توجه ویژه قرار گرفته است، تصریح کرد: باید نسبت به تمامی جرایم خشن که موجب سلب امنیت عمومی مردم و جامعه می‌شود، برخورد سریع، قاطع و دقیق صورت گرفته و برای این جرایم مجازات‌های بازدارنده در نظر گرفته شود.

حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: فراجای استان، گزارش مجرمان خشن را با ذکر جزئیات مؤثر در تصمیم گیری قضائی به دادگستری ارائه کند تا اقدامات لازم در خصوص اتخاذ تصمیم صحیح در محاکم قضائی صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به درپیش بودن انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: برنامه ریزی های لازم در راستای اجرای دقیق چهار راهبرد مورد تاکید مقام معظم رهبری (امنیت، سلامت، مشارکت، رقابت) در استان صورت گرفته و ان شاء الله مردم ولایتمدار و بصیر مازندران با حضور پرشور در انتخابات، دشمنان را در نیل به اهداف شوم خود ناکام خواهند ساخت.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری تاکید کرد: هرگونه جرم و تخلف در فرایند انتخابات، با برخورد سریع، قاطع و قانونی دستگاه قضائی و نیروی انتظامی روبرو خواهد شد.

وی همچنین اظهار کرد: رعایت حقوق شهروندی برای کسانی که به واحدهای انتظامی و قضائی مراجعه می‌کنند، مورد تاکید دین مبین اسلام و قانونگذار است و باید در عین قاطعیت و سرعت در رسیدگی‌ها، حقوق اصحاب دعوی نیز همراه با حفظ کرامت انسانی مردم توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران به بحث ساخت و سازهای غیرمجاز در استان نیز اشاره کرد و افزود: متأسفانه ساخت و سازها و تصرفات غیرمجاز در اراضی ملی، دولتی و اراضی زارعی و کشاورزی در استان را شاهد هستیم که در راستای مقابله با این تخلفات، باید اهتمام ویژه ای از سوی نیروی انتظامی در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ و پیشگیری از تغییرات کاربری و تصرفات غیرمجاز صورت گرفته و با متخلفین برخورد قاطع و قانونی شود.