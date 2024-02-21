ایمان و امید سرمایه فرهنگی جوانان در فتح قله پیشرفت است

حجت الاسلام قاسم جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرارسیدن یازدهم شعبان سالروز میلاد حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان اظهار کرد: حضرت علی اکبر فرزند امام حسین (ع) در شهر مدینه چشم به جهان گشوده و در مکتب انسان ساز پدر شیوه‌های صحیح دفاع از مکتب و اطاعت از امامت و حمایت از آرمان‌های مقدس آن را آموخت.

وی اختصاص روز میلاد حضرت علی اکبر (ع) را به عنوان رو ز جوان اقدامی شایسته در حوزه فرهنگ در کشور دانست و خاطرنشان کرد: حضرت علی اکبر (ع)، در تمامی ابعاد رفتاری و اخلاقی بهترین الگو برای جوانان در هر نسلی است بنابراین جوانان برای دستیابی به سعادت باید از سیره زندگی حضرت علی اکبر (ع) پیروی کرده و آن را در زندگی‌شان به کار گیرند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل انقلاب اسلامی را نقطه تجلی و تکامل اندیشه توحیدی عنوان کرد و افزود: انقلاب اسلامی ایران برترین اندیشه اسلامی در جهان است که با مجاهدت جوانان مؤمن و متعهد در دوران انقلاب و دفاع مقدس محقق شد.

جعفرزاده مجهز بودن جوانان به سلاح ایمان و علم همراه با امید را لازمه فتح قله پیشرفت برشمرد و گفت: تحقق پیشرفت در مسیر انقلاب اسلامی با عمل به فرامین رهبر در گام دوم انقلاب به همت جوانان متعهد و انقلابی میسر است چرا که این بیانیه به عنوان صحیفه انقلاب به قلم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نوشته شده و چراغ راهی معتبر و امید بخش و عصاره اندیشه امامین انقلاب و برگفته از ایثار شهدا است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل بیان کرد: دشمن امروز ایمان، باور و عمل صالح مردم را نشانه گرفته اما از نرم افزار بزرگی به نام عاشورا و عاشوراییان غافل است که چراغ راه حرکت امت اسلامی و حضور درعرصه مختلف با الگوگیری از مکتب شهدا محقق شده است.

حجت الاسلام جعفرزاده ایام حساس و سرنوشت ساز انتخابات را یادآور شد و بیان کرد: دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری از حساس‌ترین صحنه‌های سیاسی تاریخ انقلاب اسلامی ایران است که مشارکت حداکثری مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی تصویری ماندگار از همبستگی را به ثبت خواهد رساند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل از عموم صاحبان تریبون و افراد تأثیرگذار در جامعه خواست؛ در راستای تبلیغ و جلب مشارکت حداکثری آحاد جامعه در انتخابات، فعالانه در میدان عمل حاضر باشند.