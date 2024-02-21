یک قلاده گربه وحشی در منطقه شکار ممنوع ریوند مشاهده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اله پور اظهار کرد: خراسان رضوی از معدود استان‌های کشور است که میزبان همه اعضای خانواده گربه سانان موجود در کشور است و این مشاهده توسط محیط بانان شهرستان جغتای حسن کلاوشی و حسین ابویسانی حین مأموریت و اجرای قوانین شکار و صید در منطقه شکار ممنوع ریوند حوزه شهرستان جغتای مشاهده و به ثبت رسید.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: گربه وحشی شباهت زیادی به گربه اهلی دارد اما در گربه وحشی ۱۲ نوار با خالهای تیره در دو طرف بدن وجود دارد. دم کوتاه‌تر با حلقه‌های سیاه رنگ از دیگر مشخصات گربه وحشی است.

وی افزود: این گونه اغلب در نقاط جنگلی، بیابانی، کوهستانی و استپی زیست می‌کند و همانند سایر گونه‌های گربه سان شب زی و فعالیتش در اوایل غروب و صبح زود است. گربه وحشی از پستانداران کوچک، پرندگان، تخم و جوجه آنها و نیز خزندگان تغذیه می‌کند و دشمنان متعددی از قبیل کاراکال، پلنگ و شاه بوف دارد و به علت کم شدن طعمه و تخریب زیستگاه در اکثر مناطق کشور جمعیت آن رو به کاهش است.

مهدی اله پور ادامه داد: حضور گربه وحشی به عنوان گونه ارزشمند حیات وحش کشور، نشانه محکمی از غنای تنوع زیستی حاکم در منطقه و شرایط مطلوب زیستگاهی است.