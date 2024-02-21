تامین کالاهای اساسی درکهگیلویه وبویراحمد/اقلام شب عیدفراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی احمدزاده بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در خصوص توزیع کالاهای اساسی با اولویت برنج، شکر و روغن و اقلام تنظیم بازار شامل گوشت، مرغ، انواع حبوبات، لبنیات، خرما، میوه و تره بار تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

وی بیان داشت: سامانه مردمی نظارت بر بازار و بازدیدهای میدانی به طور پیوسته انجام می‌شود و در ماه مبارک رمضان و شب عید مردم نباید دغدغه خرید کالا و تأمین مایحتاج خود را داشته باشند.

استاندار تصریح کرد: مباشرین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تأمین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نقش خوبی دارند.

وی با بیان اینکه اقلام اساسی مورد نیاز مردم برای ماه مبارک رمضان و شب عید تأمین شده و هیچ مشکل و کمبودی وجود ندارد، گفت: موضوع تأمین نیازهای اولیه مردم به کالاهای اساسی جزو وظایف مستمر مدیران حوزه اقتصادی استان بوده و مردم باید بتوانند به کالاهای مورد نیاز خود با قیمت‌های منطقی دست پیدا کنند.

استاندار تصریح کرد: برای تأمین اقلام اساسی بازار استان، تمهیدات لازم توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی، مدیرکل تعاون روستایی و مدیران حوزه اقتصادی انجام شده و در خصوص انبارها و سردخانه‌های ذخیره سازی کالاهای اساسی و میوه تنظیم بازار ایام پایانی سال، عید نوروز و ماه مبارک رمضان از سوی سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل تعاون روستایی اقدامات لازم انجام شده است.