مامور سرویس مخفی آمریکا مسوول بالاوپایین رفتن بایدن از هواپیما شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلیمیل، جو بایدن، رییس جمهور آمریکا علاوه بر گافهای گفتاری، هنگام راه رفتن هم مشکل دارد و در چندین موقعیت به زمین خورده است؛ از همین رو به نظر میرسد که یک مامور سرویس مخفی آمریکا مسوول بالا رفتن بایدن از پلکان هواپیما شده است!
دیلیمیل نوشته که در ماههای اخیر برخی جزئیات رفتارهای روزمره بایدن به ویژه سوار و پیاده شدن از هواپیما در کانون توجه قرار گرفته است.
بایدن پس از زنجیرهای از لغزشها، در سال جاری شروع به استفاده از پلههای کوتاه برای ورود به هواپیمای حامل رییس جمهور آمریکا کرده است؛ پلکانی که در مقایسه با آنچه روسای جمهور قبلی از آن برای ورود به بوئینگ ۷۴۷ استفاده میکردند، به مراتب کوتاهتر است.
همچنین این نکته نیز مورد توجه قرار گرفته است که یک مامور سرویس مخفی آمریکا به جمع نظامیان پای پلکان هواپیمای رییس جمهور این کشور اضافه شده است و مسوولیت مراقبت از قدم برداشتن بایدن به هنگام سوار و پیاده شدن از هواپیما را برعهده دارد!
گافهای کلامی در کنار لغزشهای مکرر هنگام راه رفتن و همچنین فراموشیهای لحظهای بایدن، صلاحیت او برای ریاست جمهوری کشور مدعی رهبری جهان (!) را زیر سوال برده است.
دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق و نامزد کنونی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا که خود ۷۷ سال دارد، بارها گافهای بایدن را مورد تمسخر قرار داده است.
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