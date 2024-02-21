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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۰۳

با برگزاری آیین تجلیل؛

۴۶ برگزیده جشنواره «ابوذر» در اردبیل تجلیل شدند

۴۶ برگزیده جشنواره «ابوذر» در اردبیل تجلیل شدند

اردبیل- نهمین جشنواره «ابوذر» با معرفی ۴۶ منتخب استانی به پایان رسید و از برترین‌ها تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر چهارشنبه در سالن ولایت اردبیل برگزار شد، معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل جشنواره ابوذر را فرصتی استثنایی برای شناسایی استعدادهای برتر حوزه رسانه و خبر اعلام کرد و گفت: رقابت خوبی را امسال در قالب این جشنواره بین فعالان این حوزه شاهد بودیم تا شایستگان معرفی و از بین آثار منتخب استانی، ۱۰ اثر به منطقه کشوری راه پیدا کنند.

جهانبخش عطایی تصریح کرد: در این دوره از جشنواره یک‌هزار و ۴۲۱ اثر به دبیرخانه ارسال شده بود که از بین آنها ۴۶ اثر منتخب معرفی شده که عمدتاً در حوزه جهاد تبیین، کنگره ملی شهدای استان و تولید آثار فاخر با موضوع انقلاب و دفاع مقدس بوده است.

وی گفت: در کنار شناسایی استعدادهای ناب، ما گفتمان‌سازی را در راستای امیدآفرینی در جامعه در قالب این رویدادها انجام می‌دهیم تا شاهد تعالی نظام جمهوری اسلامی ایران در چهل و ششمین سالگرد حاکمیت و استقرار انقلاب اسلامی باشیم.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل به ایام حساس تبلیغات انتخاباتی و روز باشکوه ۱۱ اسفند و ضرورت مشارکت بالای مردم در این صحنه سیاسی و سرنوشت ساز اشاره کرد و افزود: رسانه‌ها باید نقادانه در این حوزه ورود پیدا کرده و زمینه انتخاب شایسته از سوی مردم را با معرفی کاندیداهای شاخص، متعهد و ارزشی فراهم کنند.

عطایی بیان کرد: کشور ما دارای برجستگی مردم‌سالاری دینی است و در تقویت این مؤلفه ارزشمند، ضرورت دارد تا بهترین شخصیت‌ها با الگوی مبتنی بر ارزش‌های دینی، اسلامی و مکتبی وارد مجلس شده و بتوانند خادمی شایسته برای مردم باشند.

کد مطلب 6034157

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