به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داوطلب عصر چهارشنبه در آئین اختتامیه جشنواره رخداد ملی رسانهای سردار تا سردار در رشت اظهار کرد: پرداختن از دو شخصیت بزرگ ملی و بین المللی کشور یک تکلیف رسانهای و فرهنگی است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان با بیان اینکه جوانان امروز به فرهنگ ایثار و شهادت نیاز مبرم دارند، گفت: گیلان خاستگاه بزرگان و مفاخر بزرگتر بخشهای مختلف است.
داوطلب با بیان اینکه جهاد تبیین محور کار اصلی رسانهها قرار گیرد، اضافه کرد: باید وقت مان را در تبیین گری حوزه فرهنگ و رسانه وقف کنیم.
وی با اشاره به نقش هدایت گری رسانهها افزود: برای جوانان و نوجوانان و همه طیفهای سنی و فکری باید برنامه ریزی فکری و اندیشهای داشته باشیم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان با بیان اینکه سعادتمندی جامعه با هوشمندی رسانهها رقم میخورد، گفت: با تلاش فرهنگی و رسانهای میتوان جامعه را به سمت سعادتمندی سوق داد.
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