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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۲۲

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان: 

سعادتمندی جامعه با هوشمندی رسانه‌ها رقم می‌خورد

سعادتمندی جامعه با هوشمندی رسانه‌ها رقم می‌خورد

رشت _ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان با بیان اینکه سعادتمندی جامعه با هوشمندی رسانه‌ها رقم می‌خورد، گفت: با تلاش فرهنگی و رسانه‌ای می‌توان جامعه را به سمت سعادتمندی سوق داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داوطلب عصر چهارشنبه در آئین اختتامیه جشنواره رخداد ملی رسانه‌ای سردار تا سردار در رشت اظهار کرد: پرداختن از دو شخصیت بزرگ ملی و بین المللی کشور یک تکلیف رسانه‌ای و فرهنگی است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان با بیان اینکه جوانان امروز به فرهنگ ایثار و شهادت نیاز مبرم دارند، گفت: گیلان خاستگاه بزرگان و مفاخر بزرگ‌تر بخش‌های مختلف است.

داوطلب با بیان اینکه جهاد تبیین محور کار اصلی رسانه‌ها قرار گیرد، اضافه کرد: باید وقت مان را در تبیین گری حوزه فرهنگ و رسانه وقف کنیم.

وی با اشاره به نقش هدایت گری رسانه‌ها افزود: برای جوانان و نوجوانان و همه طیف‌های سنی و فکری باید برنامه ریزی فکری و اندیشه‌ای داشته باشیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان با بیان اینکه سعادتمندی جامعه با هوشمندی رسانه‌ها رقم می‌خورد، گفت: با تلاش فرهنگی و رسانه‌ای می‌توان جامعه را به سمت سعادتمندی سوق داد.

کد مطلب 6034177

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