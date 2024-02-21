کرامت انسانی در مراکز بیمه ای حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر لائینی عصر چهارشنبه در همایش صنعت بیمه اظهار کرد: مساله بیمه یکی از ضرورت‌های زندگی امروز بوده و کرامت انسان با بیمه مورد صیانت قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه سازمان‌های بیمه‌گذار باید دغدغه کرامت جامعه تحت پوشش خویش را داشته باشد، تصریح کرد: عزت و کرامت مجموعه طرف قرارداد باید موردتوجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مازندران، خواستار کاهش بروکراسی اداری در مراکز بیمه‌ای استان شد و افزود: کرامت بیمه‌گذاران نباید در چرخه امورات اداری زیر سوال برود.

آیت‌الله محمدباقر لائینی در ادامه با اشاره به در پیش بودن انتخابات، گفت: حضور حداکثری در انتخابات، ایران قوی می‌سازد و دشمن جرأت نگاه‌چپ به کشور را ندارد.

سعید کهنسال مدیرکل بنیاد شهید مازندران نیز اظهار کرد: نگاه منفی‌گرایی کشنده در رسانه‌های غربی علیه کشور ما وجود دارد و تاکتیک تخریب راهبرد دشمن در کشور ما پیگیری می‌شود.

کهنسال خاطرنشان کرد: در بحث امیدآفرینی باید شناسایی، تحکیم، غنا بخشی و حفظ امید را در دستور کار خویش قرار دهیم.

مدیرکل بنیاد شهید مازندران ادامه داد: نقش بیمه در انسجام‌دهی جامعه ایثارگران استان غیرقابل انکار است و انتظار داریم که این روند ادامه داشته باشد.

کهنسال با اشاره به تاکید آیت‌الله لائینی در حفظ کرامت انسانی در بیمه‌ها نسبت به مخاطبان، افزود: مسائل و نگرانی‌ها جامعه ایثارگری باید به صورت کلی و مناسب حل و فصل شود.

وی ادامه داد: هر نظامی برای خودش یک سری افراد خاص و ویژه دارد و در نظام مقدس اسلامی افرادی هستند که از جان خودشان در هر صحنه‌ای دریغ نکردند.

گفتنی است: در پایان مراسم از خانواده‌های شهدا و ایثارگران تجلیل و قدردانی شد.