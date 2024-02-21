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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۴۷

رییس شورای اسلامی کمالشهر:

سکوی زباله خرمدشت مسقف و مکانیزه می‌شود

سکوی زباله خرمدشت مسقف و مکانیزه می‌شود

کمالشهر- رییس شورای اسلامی کمالشهر گفت: سکوی زباله خرمدشت چند سال با مشکل مواجه بود که نسبت به مسقف و مکانیزه کردن آن اقدام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان شهبازی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در شورای اسلامی کمالشهر برگزار شد، از اختصاص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار به خرید ماشین آلات عمرانی خبر داد و مطرح کرد: شهرک کمالیه این شهر فاقد فضای سبز بود که در این راستا پارک زیتون تجهیز و افتتاح شد.

وی با بیان اینکه سکوی زباله خرمدشت چند سال با مشکل مواجه بود که نسبت به مسقف و مکانیزه کردن آن اقدام شده است، عنوان کرد: کمالشهر بسیار مظلوم واقع شده است؛ بهشت سکینه و قطب صنعتی بهارستان درآمدی برای کمالشهر ندارند اما ترافیکی که به موجب استقرار آنها در این شهر ایجاد می‌شود، سرسام آور است.

رئیس شورای اسلامی کمالشهر با بیان اینکه مقرر شد در زیرگذر بهشت سکینه پل روگذر و ایستگاه مترو احداث شود که مقدمات آن انجام شده است، گفت: با توجه به مشکلات مذکور، ارزش افزوده واقعی آنچنان که باید به این شهر اختصاص نمی‌یابد که انتظار ما نگاه ویژه مسؤولین به کمالشهر است تا حق مردم ادا شود.

شهبازی خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ میلیارد تومان زمین را جهت ساخت مدرسه در اختیار آموزش و پرورش قرار داده و حدود ۱۱ هزار مترمربع زمین به ساخت بیمارستان اختصاص دادیم که اگر آنها را بفروشیم و در حوزه عمران شهری هزینه کنیم، شهر گلستان می‌شود اما بعضاً ما کار دستگاه‌هایی را انجام می‌دهیم که به خوبی به وظایف خود عمل نمی‌کنند.

کد مطلب 6034205

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