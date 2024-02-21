به گزارش خبرنگار مهر سید احمد عبودتیان عصر چهارشنبه در آئین اختتامیه جشنواره رخداد ملی رسانه‌ای سردار تا سردار در رشت اظهار کرد: گیلان زادگاه و پرورش دهنده بزرگان و مفاخر فرهنگی، رسانه‌ای و اعتقادی است که باید به آنها پرداخته شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در مردمی سازی دولت با اشاره به جمله معروف حاج قاسم در نابودی رژیم صهیونیستی در آینده نزدیک بیان کرد: پیش بینی حاج قاسم در نابودی و زوال رژیم صهیونیستی در حال وقوع است و جامعه جهانی به این باور رسیده که اسرائیل باید محو شود.

عبودتیان با بیان اینکه حذف رژیم صهیونیستی مطالبه جهانی است، گفت: زمانی در دنیا کسی جرأت نداشت علیه رژیم صهیونیستی سخن بگوید اما امروزه دنیا علیه این رژیم جعلی شوردیده است.

وی با اشاره به رویداد رسانه‌ای سردار تا سردار افزود: این رویداد یک کار فرهنگی، رسانه‌ای و تمیز و هوشمند است و باید استمرار داشته باشد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در مردمی سازی دولت با تاکید بر لزوم احیای هویت دینی و گیلانی بیان کرد: هویت واقعی گیلان سال‌ها دستاویز تاخت و تاز بوده است و این رویداد فرهنگی و رسانه‌ای هویت گیلان را احیا کرد.

عبودتیان با بیان اینکه رویداد رسانه‌ای سردار تا سردار هویت گیلان را بازشناسی کرد، گفت: فراموش سازی هویت واقعی خویش منجر به شکست و نابودی می‌شود.

وی با بیان اینکه هویت جهادگونه و ایثارگرانه گیلان بازگو شد، افزود: بخش اعظمی از شخصیت پردازی میرزا مانده است و باید در این بخش بیشتر تلاش شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در مردمی سازی دولت با بیان اینکه صدای میرزا بعد از یک قرن طنین انداز شده است، گفت: اثرمندی شهدا مدت‌ها و سال‌ها بعد از شهادت شأن جامعه را متحول می‌کند.

عبودتیان با اشاره به غفلت‌های صورت گرفته برای معرفی شهید سید شفیع شفیعی رودباری بیان کرد: شهید سید شفیع این مرد هویت مند گیلانی در بین مردم سوریه شناخته تر است.