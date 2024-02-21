۱۰۲ هزار گروه جهادی در کشور فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن درستکار، بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه چهارمین دوره انتخابات مجمع جهادگران استان مرکزی، اظهار کرد: اکنون تنها مسیر برون رفت از مشکلات کشور، بهرهگیری از ظرفیت فعالیتهای قرارگاهی است که باید مورد توجه ویژه باشد.
وی سیاست گذاری و مطالبه گری را رویکرد مجمع جهادگران عنوان کرد و گفت: قرارگاههای عملیات جهادی نیز در سه سطح پهنهای، منطقهای و محلهای شکل گرفته اند.
رئیس مجمع عالی جهادگران کشور گفت: گروههای جهادی تاکنون خدمات ثمربخشی را در مناطق محروم انجام دادهاند و هر زمان که نقطهای از کشور با بحران مواجه شده است، برای خدمت به همنوعان از هیچ کوششی دریغ نکردند.
حجت الاسلام درستکار گفت: با گسترش گروههای جهادی ۱۳ گروه تخصصی در عرصههای مختلف در ۵۴۳ نقطه کشور فعال هستند که در رأس آنها بسیج سازندگی است.
رئیس مجمع عالی جهادگران کشور بیان کرد: نقطه عطف حرکتهای مردمی و جهادی، حضور داوطلبانه طلاب در زلزله سال ۱۳۴۷ شهر فردوس بود که سرمنشا این جریان مقدس در کشور شد و اکنون اشتیاق کم نظیر اقشار مختلف مردمی برای تشکیل گروههای جهادی، مرهون این رخداد عظیم است.
حجت الاسلام درستکار با بیان اینکه اکنون ۱۰۲ هزار گروه جهادی در سطح کشور فعال است، افزود: راهبری و صیانت از گروهها و هستههای جهادی را از وظایف و رویکردهای مجمع است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
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