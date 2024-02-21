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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۴۹

دیدار رییس کمیته پاراتکواندو فدراسیون جهانی تکواندو با پولادگر

دیدار رییس کمیته پاراتکواندو فدراسیون جهانی تکواندو با پولادگر

رییس کمیته پاراتکواندو فدراسیون جهانی تکواندو با نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، «عثمان دلدار» رئیس کمیته پاراتکواندو فدراسیون جهانی تکواندو امروز چهارشنبه ضمن حضور در کمیته ملی پارالمپیک ایران با سید محمد پولادگر نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک و نایب رئیس اتحادیه تکواندو آسیا دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار در خصوص مسائل روز پاراتکواندو ایران و جهان و همچنین راهکارهای تعامل و همکاری بیشتر به منظور ارتقای پاراتکواندو کشورمان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

گفتنی است «عثمان دلدار» به عنوان ناظر فنی ششمین دوره جام ریاست فدراسیون جهانی در بخش پاراتکواندو در کشورمان حضور یافته است.

کد مطلب 6034265

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