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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۰۸

فرمانده انتظامی شهرستان همدان خبر داد؛

دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی خیابان پاسداران همدان

دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی خیابان پاسداران همدان

همدان-فرمانده انتظامی شهرستان همدان از دستگیری ۶ نفر از عاملان نزاع دسته جمعی در خیابان پاسداران شهر همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی نجفی صالح در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی واقع در خیابان پاسداران شهر همدان مأموران کلانتری ۱۲ مدرس سریعاً به محل اعزام که عاملان از محل متواری و فرار کرده بودند.

وی در ادامه افزود: با توجه به ایجاد رعب و وحشت ایجاد شده برای اهالی، مراتب شناسایی و دستگیری عاملان در دستور کار قرار گرفت که با انجام اقدامات خاص پلیسی ۶ نفر از عاملان شناسایی و دستگیر شدند که از این افراد یک نفر به عنوان اراذل و اوباش سطح یک و ۲ نفر دیگر به عنوان سطح دو و سه می‌باشند که با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

نجفی صالح در پایان گفت: برقراری امنیت و حفظ آرامش مردم از وظایف مهم و اصلی پلیس بوده و مأموران در سراسر کشور با برهم زنندگان آسایش مردم برخورد قاطع و جدی خواهند داشت.

کد مطلب 6034267

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