پیشاهنگی فاقد کلانتری است/ ضرورت تلاش برای افزایش امنیت کمالشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زارع رفیع بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در شورای اسلامی کمالشهر برگزار شد، گفت: بودجه جاری کمالشهر در ابتدای این دوره حدود ۴۲۰ میلیارد تومان مصوب شد که در متمم به سقف ۶۱۰ میلیارد تومان رسید.

دبیر اول شورای اسلامی کمالشهر مطرح کرد: معمولاً ۶۰ درصد بودجه جاری و ۴۰ درصد آن عمرانی در نظر گرفته می‌شود که در این دوره موفق شدیم حدود ۵۵ درصد را عمرانی و ۴۵ درصد را جاری هزینه کنیم.

وی با اشاره به اینکه در دهه ۷۰ یکسری شهرهای اقماری کوچک مانند کمال آباد، محمدآباد و … در اطراف کرج و تهران تصویب شدند و بعد کلمه شهر به آنها اضافه شد و به کمالشهر، محمدشهر و… تغییر نام پیدا کردند.

زارع رفیع بیان کرد: قوانین حاکم بر شهرهای اقماری با قوانین حاکم بر شهرهای بزرگ و کلانشهرها متفاوت است، به همین دلیل ما در این شهر یکسری اقدامات را نمی‌توانیم انجام دهیم، قانون دست و پای ما را می‌بندد و نمی‌توانیم برخی پروژه‌ها را ساماندهی کنیم.

دبیر اول شورای اسلامی کمالشهر مطرح کرد: طرح‌های تفصیلی این شهرها منطبق با فضاهای موجود نیستند زیرا در اتاق‌های بسته و توسط افرادی تدوین می‌شوند که این شهرها و مشکلات آنها را لمس نکرده است اما ما موظف به اجرای آنها هستیم.

وی با اشاره به اینکه عده‌ای هستند که به خدماتی که به مردم ارائه می‌شود ضربه می‌زنند، اظهار کرد: با توجه به پایین بودن امنیت این شهر، انتظار ما تقویت کلانتری‌های آن است. اکنون فقط دو کلانتری در کمالشهر و خرمدشت مشغول فعالیت هستند.

زارع رفیع با بیان اینکه منطقه پیشاهنگی فاقد کلانتری است، در پایان سخنان خود از اجرای پروژه فیبر نوری در این شهر خبر داد و خاطرنشان کرد: در نظر داریم در این دوره از دوربین‌های مداربسته مدیریت ترافیک در شهر استفاده کنیم.