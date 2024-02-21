به گزارش خبرنگار مهر، در جریان افتتاح اتاق وضعیت و رصد جمعیتی استان اردبیل که عصر چهارشنبه روی داد مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل به پایین بودن آمار زاد و ولد و پایین بودن نرخ رشد جمعیت اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر در حوزه افزایش جمعیت با وجود اقدامات حمایتی دولت حرکت‌های مؤثری را شاهد نیستیم و ضروری است تا با راه‌اندازی این اتاق بتوانیم به صورت روزانه و دقیق شرایط جمعیتی استان را رصد کنیم.

وحید خلوصی اظهار کرد: به دنبال راه اندازی مرکز رصد جمعیت کشور، ما نیز در استان این اتاق را راه‌اندازی کردیم تا با رویکرد ارائه آمار لحظه‌ای از تحولات جمعیتی و مصورسازی این تحولات و تحلیل‌های دقیق بتوانیم به وظیفه خود عمل کنیم.

وی تصریح کرد: با استفاده از آخرین روش‌های انتشار اطلاعات جمعیتی توسط ثبت احوال به دستگاه‌های اجرایی، سعی بر این است تا این مسائل و موضوعات با نگاه علمی و کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل افزود: اقدام مؤثری بر اساس سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری هدف‌گذاری شده و امیدواریم در ابعاد کمی و انجام پژوهش‌های جمعیتی بتوانیم به تکالیف خود عمل کنیم.

خلوصی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فرصتی را فراهم کرده تا ما بتوانیم اهداف مورد نظر را در این بخش محقق کنیم.

وی اضافه کرد: بر اساس مواد قانونی ثبت احوال وظیفه جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی را از سراسر کشور داشته و در این زمینه سعی بر تقویت مؤلفه علمی و تحقیقاتی در این بخش است.

خلوصی بیان کرد: این اتاق برای نظارت بر مدیریت جمعیت و هم‌افزایی دستگاه‌ها و اثربخشی فعالیت‌ها در حوزه جمعیتی استان مهم و اثرگذار است.

مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل ادامه داد: باید از ظرفیت‌های موجود در پایگاه اطلاعات جمعیتی استفاده شده و امکان تقویت نظام هماهنگ و مؤثر در این بخش فراهم آید.