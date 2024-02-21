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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۰۵

به منظور کنترل تبلیغات ستادهای انتخاباتی؛

کمیته امحای ستاد انتخابات کرج تشکیل شد

کمیته امحای ستاد انتخابات کرج تشکیل شد

کرج- معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و رییس کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات کرج گفت: کمیته امحای شهرداری برای کنترل تبلیغات در ستادهای انتخاباتی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فراهانی عصر چهارشنبه در جلسه کمیته امحای ستاد انتخابات کرج گفت: در راستای جلوگیری از آشفتگی بصری در سطح شهر در ایام تبلیغات انتخاباتی، محل‌هایی در نقاط پر رفت و آمد توسط شهرداری جهت نصب پوسترها و عکس‌های انتخاباتی نامزدهای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی مشخص شده است.

وی از تشکیل کمیته امحای ستاد انتخابات کرج برای کنترل تبلیغات ستادهای انتخاباتی خبر داد و افزود: این کمیته جهت نظارت بر حسن تبلیغات قانونی نامزدها و مراقبت از اموال عمومی شهر تشکیل شده است‌. از کاندیداها و هواداران آن‌ها انتظار داریم آثار تبلیغاتی خود را طبق ابعاد اعلام شده در مکان‌های مشخص جانمایی و نصب کنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و رئیس کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات کرج با تاکید بر اینکه کاندیداها از نصب بنرهای خارج از اندازه قانونی در ارتفاع خودداری کنند، خاطرنشان کرد: نامزدهای انتخاباتی در این زمینه پایبند به قانون باشند. تبلیغات در محل‌های غیرمجاز علاوه بر ورود خسارت به افراد و منع قانونی، توسط کمیته‌های امحا جمع‌آوری می‌شود.

کد مطلب 6034279

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