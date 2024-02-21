به گزارش خبرنگار مهر، رضا قاسمیان عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح اتاق وضعیت و رصد جمعیتی استان اردبیل، اظهار کرد: در سالهای اخیر و به دلایل متعدد رشد جمعیت در کشور با روند کاهشی روبهرو بوده و بهتر است با تغییر رویهها خانوادهها را به فرزندآوری و توسعه و تقویت امر زاد و ولد ترغیب و تشویق کنیم.
وی تصریح کرد: اتاق وضعیت جمعیت ضرورت رصد جمعیتی استان بوده و در کشور ما با توجه به تحولات جمعیتی سعی بر این است تا این فرآیند شکل و قواره منسجم به خود بگیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل از دادههای آماری ثبت احوال به عنوان آمار متقن و قابل اعتماد یاد کرد و گفت: با راهاندازی سامانه سهیم و جمعیتی ثبت احوال بهروزترین اطلاعات را در حوزه جمعیتی شاهد هستیم که قطعاً در تصمیمگیریها و فرآیند اقدامات عملی این آمار و اطلاعات مفید فایده خواهد بود.
قاسمیان ثبت آمارهای دقیق و قابل اطمینان را در قالب این سامانهها یادآور شد و افزود: انتظار میرود مسئولان مرتبط با جمعیت و دانشگاهها برای پژوهش و برنامهریزی مبتنی بر علم، تحقیق و بررسی در حوزه جمعیت اقدامات مؤثر و راهگشایی را انجام دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما باید در استان اردبیل هر چه سریعتر راهکارهای تقویت نظام فرزندآوری را در کنار حمایت و اعمال مشوقها در نظر گرفته و خانوادهها را به این امر مهم ترغیب و تشویق کنیم.
قاسمیان اضافه کرد: یکی از مؤلفههای قدرت ملی افزایش جمعیت به ویژه جمعیت جوان و منبع غنی نیروی انسانی است که میتواند یک کشور را در مسیر تحول قرار دهد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل بیان کرد: ثبت احوال در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان نیز آماده ارائه خدمات ۲۴ ساعته به عموم مردم است تا در روز رأیگیری با یکی از پنج سند هویتی بتوانند در پای صندوقهای رأی حاضر شده و به تولید قدرت ملی کمک کنند.
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