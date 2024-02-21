راهیابی سه نماینده اسنوکر ایران به مرحله یک چهارم قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، هر سه نماینده اسنوکر کشورمان عصر امروز چهارشنبه در مرحله حذفی اسنوکر قهرمانی آسیا که به میزبانی قطر برگزار می شود به میدان رفتند و با برتری مقابل حریفان خود به جمع هشت نفر برتر مسابقات راه پیدا کردند.

علی قره گوزلو به مصاف عبدالله الفائلی رفت که در دیداری سخت و نفسگیر موفق شد حریف عراقی خود را ۴ بر ۳ شکست دهد و به دور بعدی مسابقات راه پیدا کند. قره گوزلو صبح فردا با حبیب صباح از بحرین رو به رو می شود.

میلاد فتح پور کاشانی نیز موفق شد با شایستگی محمد شهاب نفر اول اسنوکر امارات را با نتیجه ۴ بر ۳ شکست دهد و راهی دور بعدی مسابقات شود. کاشانی صبح فردا با اویس منیر از کشور پاکستان به رقابت می پردازد.

همچنین امیر سرخوش مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات موفق شد مقتدرانه و با نتیجه ۴ بر صفر احمد الاوکیلی از کشور اردان را با نتیجه ۴ بر صفر شکست دهد تا سومین نماینده اسنوکر کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی باشد. سرخوش صبح فردا با برنده رقابت ایشپریت سینگ چادا از هند و وان نانسه سین مان از هنگ کنگ رو به رو می گردد.

رقابت های اسنوکر ۲۰۲۴ قهرمانی آسیا ۲۸ بهمن لغایت ۴ اسفندماه برگزارمی شود و تیم ملی اسنوکر کشورمان متشکل از امیر سرخوش، علی قره گوزلو و میلاد کاشانی در این مسابقات حضور پیدا می کنند. امیر سرخوش در دو دوره قبلی این مسابقات عنوان قهرمانی را از آن خود کرده است.