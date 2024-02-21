به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ترابی زننده گل دو پرسپولیس به تراکتور تبریز در پایان این دیدار گفت: بازی خیلی خوبی انجام دادیم و توانستیم سه امتیاز بازی را بگیریم. سه امتیازی که مستحق آن بودیم. به هواداران تبریک می‌گویم، جای آنها خالی بود. خدا را شکر شرمنده‌شان نشدیم.

هافبک پرسپولیس درباره نحوه شادی پس از گلش تصریح کرد: چون برای گلزنی استارت زده بودیم، هر سه چهار نفر هجومی خسته بودیم و برای شادی گل روی زمین خوابیدیم.

ترابی در پاسخ به اینکه ابتدا از جایگاه خبرنگاران تصور شده که توپ به گل تبدیل نشده و شادی گل او کمی برای خبرنگاران عجیب بوده است، تصریح کرد: من وقتی دیدم توپ به گل رفت، شادی کردم.

او از انگیزه خاص این تیم برای بردن تراکتور گفت و اظهار داشت: انگیزه خاصی برای بازی با تراکتور داشتیم چون بازی قبل مقابل آلومینیوم باختیم. خدا را شکر شرمنده هواداران نشدیم و امیدواریم روند خوب‌مان ادامه پیدا کند.

بازیکن ملی‌پوش پرسپولیس درباره انتقاد از عملکرد تیم ملی ایران گفت: انتقاد اگر منطقی باشد انسان می‌پذیرد. اگر بی‌منطق و برای تخریب باشد، خیر نمی‌پذیرم.

وی افزود: امیر قلعه‌نویی همه جا بابت نتیجه تیم ملی عذرخواهی کرده است. سعید الهویی و همه عذرخواهی کردند. من ندیدم امشب شجاع چگونه با خبرنگاران درباره این موضوع صحبت کرد. به هر حال هر کس نظر خودش را دارد و من به همه احترام می‌گذارم.

ترابی درباره عدم استقاوه از او، علی قلی زاده و مهدی قایدی در بازی با قطر تصریح کرد: آقای قلعه‌نویی که دوست نداشت بازی مقابل قطر را ببازد. هیچ‌کس در ایران آن روز دوست نداشت تیم ملی بازنده باشد و همه ما علاقه داشتیم برنده باشیم. قطعاً آقای قلعه‌نویی آن لحظه فکر کرده که بهترین تصمیم را گرفته است. اگر موقعیت‌هایمان گل می‌شد الان جشن ملی داشتیم. ان‌شاءالله دوره بعد جبران می‌کنیم.