شکست تلخی بود/ بازیکنان ما زود جشن پیروزی گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، مجتبی حسینی شامگاه چهارشنبه پس از شکست خارج از خانه تیمش در برابر آلومینیوم اراک در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: شکست خیلی تلخی بود، بازی را خوب شروع کردیم اما به رغم زمین بد ورزشگاه غدیر که مساعد یک فوتبال خوب نبود، بازی در اختیار ما بود و به گل رسیدیم. در نیمه دوم راحت بازی می‌کردیم که به گل دوم هم رسیدیم اما بازیکنان من خیلی زود جشن گرفتند و فوتبال آنها را تنبیه کرد و پس از آن از موقعیت‌هایمان استفاده نکردیم،

وی افزود: درضربات آزاد سخت‌گیری نداشتیم و حریف توانست با استفاده از بازیکن برزیلی که وقتی توپ دارد عملکرد خوبی دارد بازی را برگرداند و البته تیم استقلال خوزستان روی توپ‌های هوایی بهتر بود، امیدوارم بازیکنانم درس گرفته باشند و زود بازی را تمام شده ندانند، این اولین بار در فصل بود که ۲ گل از حریف پیش افتادیم، حیف شد که این بازی را نبردیم چون می‌توانستیم جایگاه خوبی در جدول کسب کنیم.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک تصریح کرد: ما از بازیکنان جدید تیم حریف غافلگیر نشدیم و می‌دانستیم بازیکنان خارجی خوبی دارند، بچه‌های ما خیلی زود فکر کردند بازی تمام شده و آنها از نقطه قوت‌شان که میانگین قدی بلندشان بود استفاده کردند و در ضربات آزاد خطرناک بودند، ما باید درگیرانه تر و سخت‌گیر تر بازی می‌کردیم، ما روی ۲ ضربه ایستگاهی و حمل توپ بازیکن برزیلی که نباید آنطور آزادانه حرکت می‌کرد، گل خوردیم.

حسینی ادامه داد: احساس می‌کنم بازیکنان ما از بازی قبل خسته بودند و با توجه به اینکه نیروهایمان محدود است، طبیعی است.