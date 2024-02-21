نساجی را از آخر جدول نجات می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، لوکاس آلکاراس بعد از باخت سه بر صفر تیمش برابر مس کرمان در بازی خانگی در گفت وگو با خبرنگاران با اظهار اینکه تیم حریف در ابتدای بازی در عملکرد بهتر از نساجی ظاهر شدند و لایق این برد بودند، افزود: من مسؤول این شرایط هستم و باید آن را درست کنم.

وی با عنوان اینکه با کار روزانه سخت شرایط را بهتر خواهم کرد از هواداران نساجی و جامعه ورزش عذرخواهی کرد و افزود: به اندازه کافی فرصت بهبود شرایط داریم تا در جدول جایگاه را بهتر و تثبیت کنیم.

آلکاراس با بیان اینکه مطمئن هستم نساجی را از این شرایط بیرون آوریم و نجات دهیم، گفت: جزو مربیانی هستیم که اکثراً در این شرایط قرار گرفتیم و توانستیم تیم‌ها را از آخر جدول نجات دهیم.

سرمربی تیم نساجی مازندران در عین حال با اظهار اینکه کار سختی را پیش رو داریم، گفت: موضوع اول این نیست که چه کسی بازیکنان را آورده بلکه موضوع مهم عملکرد تیم است و باید با بازیکنان موجود بتوانیم نتایج بهتری کسب کنیم.

وی با تاکید بر اینکه نیاز به آن داریم که شرایط را بهتر کنیم، ادامه داد: باید بجنگیم که نگذاریم تیم به لیگ پایین‌تر سقوط کنیم و از اسپانیا آمدم تا کار خوب انجام دهم.