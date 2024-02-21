به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال وزیری شامگاه چهارشنبه در جلسه امضای تفاهم نامه همکاری با کتابخانه های عمومی سمنان ضمن بیان اینکه هدف از اجرای این تفاهم نامه فراگیر شدن و ترویج فرهنگ مطالعه بین دانش آموزان است، ابراز داشت: برنامههایی از دست که فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی را در استان سمنان ارتقا بخشند در دستور کار قرار دارد.
وی ضمن بیان اینکه تأثیر کتاب و کتاب خوابی در جامعه را نمیتوان انکار کرد، افزود: این میتواند به فرصتی برای تحقق این مهم برای استان سمنان تبدیل شود.
مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه انتخاب سمنان به عنوان پایتخت کتاب بهانهای که توجه دانش آموزان به مطالعه معطوف شود، ابراز داشت: کتاب انسان را به اندیشه وادار میکند و این برای تکامل ذهنی دانش آموزان نقش محوری دارد.
وزیری ضمن بیان اینکه برای کتاب خوان شدن دانش آموزان میتوانیم آنها را به سمت انجام فعالیتهای پژوهشی در سایتهای مجازی معتبر و مطمئن ترغیب کنیم، تصریح کرد: کتابخانه شاه جهان هندوستان برای تحقیق پیرامون نسخههای خطی موجود یک نمونه خوب در این راستا است.
وی افزود: این تفاهم نامه ارائه خدمات به دانش آموزان دارای نیاز ویژه و سوادآموزان نهضت را تسهیل میبخشد که در این راستا برنامهریزی لازم انجام شده است.
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