به گزارش خبرنگار مهر، محمد طیب صحرایی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان پاوه، با اشاره به الحاق ۴ روستا به شهر پاوه اظهار کرد: در خدمات رسانی و مسائل شهری تاکید و تسریع می‌کنیم که سازمان‌های مرتبط هرکدام به سرعت با شرایط جدید باز طراحی کنند.

وی گفت: شهرداری، آبفا، گاز، برق و مجموعه‌های مختلف این سازماندهی جدید را به سرعت لحاظ کنند که مردم وارد این فضا شوند.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: باید این جمعیت جدید ۱۰ هزار نفری الحاق روستاها در یک شهر منسجم یک پارچه خود را ببینند.

صحرایی اضافه کرد: در مقولات فرهنگی و مذهبی طبیعتاً ما آنچه که پشتیبانی و پیشنهاد می‌کنیم، تاکید بر انسجام و وحدت و شکوه است که سیاق مساجد جامع، ساماندهی را با نظر حاج ماموستا داشته باشیم.

وی افزود: نماز جماعت باید در همه جا با شکوه برگزار شود اما نماز جمعه قرار است شکوه برتری را بر جامعه ببخشد به تعبیری باید این تجمعات ما مایه شرافت و کرامت آبرو و عزت باشد. و ما پشتیبانی خود را از این انسجام خواهیم داشت.

استاندار کرمانشاه گفت: برای تکمیل زنجیره خدمت در مسکن مهر تپه کوله ان شاالله بتوانیم مسجد و مدرسه‌ای هم در این در سال آینده احداث کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ریاست محترم جمهور در جلسه دو هفته قبل، تاکید بسیار جدی در بحث میراث فرهنگی و گردشگری داشتند که باید بیشتر مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

صحرایی افزود: یکی از مهمترین فرصت‌های استان، گردشگری و میراث فرهنگی است، و تمرکز بیشتر ما در سال آینده بر حوزه گردشگری است که گردشگری ما باید متناسب و در چارچوب ارزش‌ها باشد و حتماً گردشگری را با توجه به مجموعه شایستگی‌های عمومی و اقلیمی خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: میراث فرهنگی، میراث فرهنگی ما محسوب می‌شود و نباید با مسائل ضد فرهنگ ما تلفیق شود این میراث باید در خدمت فرهنگ مستغنی ایران اسلامی قرار بگیرد.

استاندار کرمانشاه افزود: هر مسئله‌ای که این فرهنگ و سطح بلند و متعالی فرهنگ ما را مخدوش کند نامطلوب خواهد بود و باید با تدبیر و مدیریت جلوگیری و اصلاح شود.

وی ادامه داد: تاکید می‌کنم روند پیش روی رسیدگی به میراث فرهنگی را این گونه پیش خواهیم برد که انچه که در خدمت صنعت گردشگری قرار می‌گیرد باید همراه با تضمین مسائل فرهنگی جامعه عموم باشد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: به صراحت و شفافیت گردشگری ما مقوم حجاب و عفاف و اخلاق و مذهب ما می‌باشد و غیر از آن نامطلوب خواهد بود و مجموعه اورامانات به علت دارا بودن ظرفیت خوب در این مساله باید بیشتر مراقب باشد.

صحرایی گفت: آنچه باید انجام می‌شد، از ظرفیت مرز استفاده نکرده‌ایم، و کولبری راهکار پایدار استفاده از مرز نیست بلکه می‌توان از آن به عنوان یک مسکن پیشنهاد موقت برای شرایط خاص تلقی کرد.

وی افزود: باید استفاده از ظرفیت مرزهای ما به سمت ایجاد استفاده پایدار با حفط کرامت و ارزش مرزنشینان برود که بازارچه‌های مرزی باید با حفط شخصیت و کرامت مرزنشینان، از آن استفاده کنند.

صحرایی گفت: اگر پیشنهاد کاربردی و اثر گذاری برای حل مشکلات داشته باشید، قطعاً ما نیز به این پیشنهادات طالب خواهیم بود تا به برنامه منسجم بازارچه مرزی برسیم، حال تعاونی باشد یا رسیدگی و ساماندهی به مرزنیشان.

استاندار کرمانشاه گفت: تاکید ما این است که منفعت مرز، در وهله اول به مرزنشینان برسد.