به گزارش خبرنگار مهر، کلام الله صفری صبح پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در مشگین شهر، اظهار کرد: رسانه‌ها و خبرنگاران در ارتقای نگرش مردم به مسائل آموزش و پرورش نقش مهم و اثرگذاری دارند.

وی با بیان مسائل و مشکلات عمده آموزش و پرورش استان خاطرنشان کرد: اصلی ترین دغدغه حال حاضر آموزش و پرورش استان کمبود ۲ هزار و ۱۰۰ نفر نیروی انسانی است که با تشکیل اتاق فکر و برنامه جامع نیروی انسانی با استفاده از راهکارهایی مانند استمرار خدمت مشمولین بازنشستگی، اضافه تدریس همکاران بازنشسته، موظفی عوامل اجرایی، اضافه تدریس شاغلین و دانشجو معلمان سال چهارم بخشی از این مشکلات مرتفع شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش اردبیل گفت: تراز مطلوب نیروی انسانی با اجرای دقیق و عادلانه نقل و انتقالات امکانپذیر خواهد بود و در این خصوص تلاش می شود به عادلانه ترین شکل ممکن و به دور از فشارها این مهم محقق شود.

صفری با بیان برنامه های آتی آموزش و پرورش اردبیل ادامه داد: آموزش و پرورش استان درصدد هست با استفاده از حداکثر ظرفیت خود بتواند اهدافی همچون تجمیع کلاس های زیر حد نصاب، افزایش ظرفیت مدارس شبانه روزی، افزایش سرانه ورزشی دانش آموزان و حذف مدارس کانکسی را محقق کند.

وی با بیان دستاوردهای آموزش و پرورش از ساخت مدرسه دارالفنون با حدود ۴۰ کلاس درس خبر داد و تصریح کرد: تاکنون در ظرف مدت یک سال ۱۵ کلاس آن تکمیل شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش اردبیل گفت: یکی دیگر از دستاوردهای آموزش و پرورش ساخت بزرگترین زمین چمن مصنوعی دانش آموزی با آزادسازی زمینی به وسعت چهار هزار متر است.

صفری برنامه های آموزش و پرورش در مشگین شهر را نیز یادآور شدو بیان کرد: هنرستان گردشگری مشگین شهر با استفاده از ظرفیت طرح مولدسازی راه اندازی خواهد شد که پاسخگوی بسیاری از نیاز های اصلی این منطقه از جمله دغدغه اصلی فرهنگیان این منطقه یعنی خانه معلم نیز است.

وی افزود: همچنین استفاده از زمین خانه های تخریب شده سازمانی برای احداث مدرسه ۱۶ کلاسه و زمین چمن مصنوعی اهدایی معاون وزیر آموزش و پروزش نیز از جمله اهداف آموزش و پرورش در مشگین شهر هدفگذاری شده است.

صفری ادامه داد: در صورت تامین ساختمان مناسب از طرف مسئولین شهرستانی با توجه به کمبود فضای آموزشی در منطقه امکان ایجاد چند رشته دانشگاه فرهنگیان در مشگین شهر فراهم است.