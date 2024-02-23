به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی با پیروزی دو بر صفر مقابل تراکتور تبریز به سه امتیاز مهم دیدار هفته هفدهم لیگ برتر دست پیدا کرد که در آخرین لحظات این بازی علیرضا بیرانوند کارت زرد گرفت.

دروازه بان ملی پوش پرسپولیس با دریافت چهارمین اخطار خود در فصل جاری دیدار بعدی تیمش را از دست داد تا غایب سفر به اصفهان برای دیدار با ذوب آهن باشد.

پرسپولیس که در فصل جاری همواره از غیبت بیرانوند ترس و واهمه داشت حالا باید با نبودن گلر اصلی خود رو به رو شود تا امیر رفیعی شانس حضور در چارچوب دروازه این تیم را پیدا کند.

رفیعی که برای اولین بار در یک مسابقه رسمی قرار است در دروازه پرسپولیس قرار بگیرد با انرژی مثبت بازیکنان باتجربه این تیم برای بالا بردن روحیه و انگیزه اش رو به رو شد.

سرخپوشان پایتخت پس از پیروزی مقابل تراکتور رفیعی را گلری جوان ولی مطمئن دانستند که می‌تواند همه را شگفت زده کند.

مهدی ترابی و وحید امیری نیز در مصاحبه‌های خود روی این موضوع اشاره داشتند تا شاید این گونه بتوانند رفیعی را برای بازی با ذوب آهن از لحاظ ذهنی آماده کنند.