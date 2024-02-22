وعده خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها جرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی رمضانی همزمان با اولین روز از تبلیغات نامزدهای انتخاباتی با اشاره به ماده ۶۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در تشریح جرایم انتخاباتی مطرح کرد: فعالیت تبلیغاتی و انتخاباتی نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که خارج از چارچوب قانون باشد جرم تلقی می‌شود.

وی افزود: دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها و هرگونه تخریب، تهدید، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی، نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع، دیوار نویسی، تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده یا قرار گرفته باشد جرم محسوب می‌شود.

رئیس مرکز حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی بدون رعایت مفاد قانونی را تخلف تبلیغاتی برشمرد و بیان کرد: اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها و استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی جرم است.

رمضانی عنوان کرد: در صورتی که ارتکاب جرایم موجب حدود شرعی نیز باشد رعایت احکام مقرر در ماده (۱۳۵) قانون مجازات اسلامی الزامی است. انجام هر یک از موارد ذکر شده که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.

به گفته وی، به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخابات و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، هیأت استانی بررسی تبلیغات در هر استان یک هفته پس از پایان ثبت نام داوطلبان زیر نظر هیأت اجرایی مرکز انتخابات تشکیل شده است.